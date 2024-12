La Comissió de Seguretat i Mobilitat va aprovar inicialment ahir l’ordenança i el projecte de Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Lleida, la primera fase de la qual entrarà en vigor l’1 de gener a tot el Centre Històric. Va ser aprovada amb els vots a favor del PSC i Junts i en contra de la resta de l’oposició, i la validació definitiva es farà en el ple de la setmana vinent.

La primera fase afectarà la zona compresa entre rambla Ferran, Francesc Macià, Blondel, Catalunya, rambla d’Aragó, Balmes, Prat de la Riba i Príncep de Viana (totes aquestes vies queden fora de la ZBE). Així es mantindrà fins al 2028, quan s’ampliarà als barris limítrofs i el 2030 arribarà fins a Cappont, de manera que les fronteres finals de la ZBE seran passeig de Ronda, Príncep de Viana i la carretera Ll-11.

Respecte a com funcionarà la ZBE, l’ordenança estableix que els vehicles matriculats a la ciutat no es veuran afectats i hi podran circular lliurement, igual com els que tinguin etiquetes 0, ECO, C i B. Al seu torn, els que no tinguin cap d’aquestes etiquetes no podran circular pel Centre Històric de dilluns a divendres entre les 7.00 i les 20.00 hores. S’aplicarà una moratòria que durarà sis mesos en la qual només s’informarà de la ZBE als vehicles sense etiqueta i no es multarà. També hi haurà excepcions per als vehicles que prestin serveis d’emergència, sanitaris o els de les famílies amb rendes baixes (vegeu el desglossament).

Per regular les entrades i sortides de la ZBE i les seues fases posteriors, la Paeria habilitarà 10 punts de control amb 23 càmeres, 4 més que es posaran en el Centre Històric i entre 3 i 5 sensors d’emissions.

La Zona de Baixes Emissions de Lleida ja escalfa motors per entrar a funcionar l'1 de gener

ERC estudia recórrer per via judicial l’ordenança

El grup municipal d’ERC està estudiant impugnar l’ordenança de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), ja sigui presentant un recurs de reposició o recorrent-la davant del jutjat contenciós administratiu, al considerar que hi ha hagut “deficiències greus” en la tramitació. Segons el seu portaveu, Juanjo Falcó, el document “no compleix els requisits legals mínims, especialment els relacionats amb la consulta pública, que no es va fer amb els estàndards fixats”. Falcó va afegir que l’ordenança tampoc no té un calendari detallat i que el fet que la seua aprovació inicial es fes alhora que el document tècnic vulnera la normativa vigent.

Sobre la comissió d’ahir, fonts municipals van informar que es van presentar 4 al·legacions, una d’ERC i la resta d’entitats i associacions de transport, de les quals es van acceptar part de les observacions tècniques.

En un altre ordre, el portal de contractacions de la Generalitat va publicar ahir els resultats del concurs públic per a la nova aplicació de pagament de la zona blava de la ciutat. L’empresa Blinkay, que és la que ofereix servei actualment, va ser la que va obtenir la puntuació més alta.