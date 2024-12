Afectats per robatoris a l'Horta de Lleida creen una plataforma per reclamar canvis legislatius en matèria de seguretat

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Dues famílies de l'Horta de Lleida a qui dissabte van cremar la casa després d'entrar-hi a robar han presentat aquest divendres la 'Paltaforma Horta Segura' amb la qual insten la classe política a promoure canvis legislatius en matèria de seguretat. Els afectats asseguren que estan "desesperats" i se senten "indefensos" davant el repunt de robatoris i la nova dimensió que estan agafant les accions delictives a la zona rural i agrària que envolta la capital del Segrià. La nova plataforma rep l'assessorament de l'advocat lleidatà Pau Simarro, que ha explicat que ja han començat a recollir adhesions i que presentaran una moció al ple de la Paeria per aconseguir el suport dels grups polítics a les seves demandes.

Simarro ha detallat que volen més facilitats per a la instal·lació de càmeres de seguretat i un enduriment de les lleis per impedir que els robatoris quedin impunes. Per això proposen modificacions a la Llei de seguretat ciutadana, a la Llei del menor i en matèria d'ocupacions il·legals.

En el cas dels últims robatoris amb incendi d'habitatge a la partida Camí de Montcada, els lladres -que encara no han estat detinguts- podrien enfrontar-se a condemnes de fins a 10 anys de presó. "Són penes incompatibles amb la llibertat. Cal tancar i fer pedagogia", ha reivindicat Simarro.

Una de les impulsores de la plataforma, Anna Clop, ha relatat com els lladres van cremar-los la casa i la família ho ha perdut pràcticament tot. "És una injustícia molt gran. No és just que no puguem sortir de casa", ha lamentat. Una altra afectada, Iolanda Vidal, també ha lamentat que els han cremat "tota la casa" i que els han quedat "quatre mobles".

La intenció de la 'Plataforma Horta Segura' és aconseguir suport ciutadà i batallar per assolir canvis que beneficiïn el conjunt del país. La presentació a la seu del Col·legi d'Advocats de Lleida ha aplegat mig centenar de persones, entre els quals diversos veïns de l'Horta que han expressat la seva preocupació pels robatoris i la inseguretat amb què viuen.