Indignació per l'escalada de delinqüència: “ja no és que et robin, és que et cremen la casa: ho hem perdut tot”

Impotència, indignació, ràbia, inseguretat i desesperació. És el que senten les dos famílies de la Partida Montcada, a l’Horta, a les quals lladres van cremar la casa dissabte a la nit ( vegeu SEGRE d’ahir ). Ambdós van atendre ahir aquest diari mentre intentaven recuperar objectes i records de les llars.

Anna Clop lamenta que “ja no només és que et robin, és que et cremen la casa. Ha quedat inhabitable. És un problema molt greu per a l’Horta. Han de fer alguna cosa de manera urgent perquè no podem continuar així”.

La seua casa va ser la primera de les dos que van assaltar. Va passar cap a les 21.30 hores. “Els meus pares se’n van anar sobre les sis de la tarda i jo sobre dos quarts de nou. Vaig connectar l’alarma. El següent que vaig saber és que la casa es cremava”.

Anna Clop mostra la furgoneta calcinada, i al fons es poden veure restes de l’incendi a la segona planta de la casa.

Les càmeres de seguretat de l’habitatge van captar com dos encaputxats van llançar troncs per trencar-ne una. Després van tallar la llum, la qual cosa va fer que l’alarma no saltés i que no hi hagi altres enregistraments. Els individus van agafar un banc que hi havia a l’entrada per a escalar fins al balcó de la primera planta. Després de regirar-ho tot van calar foc a l’immoble i a una furgoneta. “Estem totalment commocionats, ens sentim insegurs. Agraïm el suport dels Mossos i la Guàrdia Urbana però amb això no n’hi ha prou”, va afegir.

Imatge dels encaputxats i de la furgoneta que van cremar.

Una cosa semblant va passar poc després en una casa que es troba a menys d’un quilòmetre i en la qual viu un matrimoni de 90 i 83 anys que aquests dies són fora de Lleida. “Ens van avisar perquè va saltar l’alarma d’incendi de la teleassistència”, expliquen les filles del matrimoni, que afegeixen que “és la casa familiar. Aquí hi ha la nostra vida. La van saquejar, es van emportar dos bicis, una escopeta de perdigons i van calar foc en tres punts diferents. S’ha cremat sencera”.

L’incendi es va produir cap a les 23.00 hores. Agents van trobar l’escopeta, que és analitzada. “Els meus pares ho han perdut tot. No els queda ni roba. Són persones vulnerables. Això és insostenible. Què més ha de passar?”, afirmen.

Un lladre llançant un tronc contra la càmera de seguretat

Empresonat el lladre multireincident arrestat divendres

El jutjat de guàrdia de Lleida va decretar l’ingrés preventiu a presó sense fiança per a l’home de 47 anys i amb 30 antecedents que va ser arrestat divendres pels Mossos d’Esquadra, que van sorprendre robant en una finca de la partida Copa d’Or. Portava joies, dos telèfons mòbils i eines utilitzades per als assalts. Havia entrat a la finca fent un forat a la tanca perimetral i després, obrint una de les finestres de la casa. El cap de setmana hi va haver dos robatoris més a la Partida Vallcalent que se sumen a l’assalt que van protagonitzar dos joves el cap de setmana anterior en un habitatge de la partida de Marimunt quan van amenaçar una anciana de 87 anys amb un ganivet, com va avançar SEGRE.

Van aconseguir emportar-se joies i diners. A més, val a recordar que fa un mes va tenir lloc una situació similar al que es va viure dissabte a la Partida Montcada. Veïns de la Partida Boixadors van denunciar que havien entrat a robar en tres cases i que n’havien incendiat una. A més, en un dels casos els lladres també havien causat destrosses en un vehicle, del qual van rebentar els vidres de les finestretes.

El president de la comissió de l’Horta de la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida, Francesc Montardit, va explicar ahir que “és una situació que es repeteix cada cap de setmana. No pots anar-te’n tranquil de casa i aquests dos últims casos són encara més greus”. Els veïns estan indignats davant d’aquesta escalada de delinqüència. “Existeix una sensació que hi ha impunitat, que es barreja amb la sensació d’inseguretat”, va afegir Montardit. En aquest sentit, hi ha veïns que expliquen que han reduït les sortides a altres llocs davant del temor de ser víctimes d’un robatori.