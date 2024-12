Incendien dues cases després d'entrar-hi a robar a l'Horta de Lleida

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Nous assalts a cases de l’Horta de Lleida, i aquesta vegada els lladres tornen a provocar incendis després del robatori. Els fets van tenir lloc dissabte a la nit a la partida Camí de Montcada, segons van confirmar els Mossos d’Esquadra i amb poc més d’una hora de diferència.

El primer avís es va rebre a les 22.35 hores i va alertar que hi havia un incendi en una torre, concretament a la planta baixa, i que el fum també havia afectat el pis superior. Fins al lloc es van activar diverses patrulles dels Mossos i cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat. En el segon cas, els Mossos van rebre l’avís per una alarma d’incendis a les 23.16 hores. El foc va cremar una de les habitacions de la casa i un vehicle. S’hi van desplaçar sis dotacions dels Bombers, que van assenyalar que en cap dels casos no es van registrar ferits perquè en el moment dels fets no hi havia ningú a l’interior dels habitatges.

En aquest últim cas, els Mossos van poder constatar que s’havia forçat la porta metàl·lica d’accés. S’ha obert una investigació sobre els robatoris i per provar de confirmar que estan relacionats amb els incendis, que tot apunta que van ser provocats. A més, les indagacions podran aclarir si són obra de les mateixes persones i si podrien estar relacionats amb altres fets ocorreguts a l’Horta de Lleida. Val a recordar que fa un mes va tenir lloc una situació similar. Veïns de la partida Boixadors van denunciar que havien entrat a robar en tres cases i que n’havien incendiat una. A més, en un dels casos els lladres també havien causat destrosses en un vehicle, que van rebentar els vidres de les finestretes.

Uns robatoris que tenen lloc precisament després que divendres la Policia catalana va detenir un multireincident agafat in fraganti quan sortia de robar en una finca de la partida Copa d’Or. L’home, de 47 anys i amb 30 antecedents per fets similars, portava joies, dos telèfons mòbils i eines utilitzades per als assalts. Els agents van poder comprovar que el lladre havia entrat a la finca fent un forat a la tanca perimetral i, després, obrint una de les finestres de la casa.

Així mateix, la setmana passada, dos joves van assaltar un habitatge a la partida de Marimunt, i van amenaçar l’inquilina, de 87 anys, amb un ganivet. Van aconseguir emportar-se joies i diners.

Impotència entre els veïns, que demanen més càmeres i recursos

“Hi ha molta preocupació i indignació entre els veïns, perquè s’està arribant a un extrem que fa por, ja no només roben, sinó que també provoquen incendis”, es va lamentar ahir Marc Vives, president de l’AVV del Camí de Montcada. Sobre això, va admetre que hi ha més controls per part dels Mossos i de la Guàrdia Urbana, però va recordar que l’Horta de Lleida “és molt extensa i hi ha molts punts en els quals els lladres es poden amagar”. Per això, va demanar incrementar la vigilància “com a mesura dissuasiva”, també amb la instal·lació de més càmeres.

Així mateix, va apuntar a l’ús de la tecnologia, com els drons, com un altre recurs per incrementar la seguretat. “Et sents impotent”, va lamentar. Després dels robatoris registrats les últimes setmanes, els veïns també han reclamat un canvi en la legislació, sobretot al que fa referència a la multireincidència, amb penes més dures.