Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van arrestar divendres un jove de 25 anys com a presumpte autor de la violació d’una dona de 40 anys que s’hauria produït el cap de setmana passat al traster d’un bloc de pisos del carrer Vallcalent, a la Zona Alta. L’individu va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra agressió sexual després que la dona denunciés dies enrere que havia estat forçada a mantenir relacions sexuals. Va fer una descripció del presumpte agressor i del lloc en la qual s’hauria comès. Amb això, els investigadors van poder localitzar i detenir divendres el sospitós. Es dona la circumstància que el jove ja va ser investigat en una altra ocasió per una temptativa d’agressió sexual. La policia catalana continua investigant el cas.

239 denúncies aquest any

Els Mossos d’Esquadra van registrar entre gener i agost un total de 239 denúncies per delictes contra la llibertat sexual a les comarques de Lleida. Segons les dades publicades per la Policia catalana, aquesta xifra augmenta respecte als mateixos mesos de l’any passat, quan van ser 219. Per tipus, 181 denúncies van ser per agressions o abusos sexuals, una desena més que en els vuit primers mesos de 2023. Així mateix, les actuacions de l’Institut de Medicina Legal de Lleida en casos d’agressions sexuals van augmentar l’any passat un 48,6%, amb un total de 165 reconeixements a víctimes davant les 111 de 2022. Es tracta d’una xifra que segueix en augment en els últims anys i que l’any passat va duplicar les registrades durant el 2021, quan els forenses van atendre 72 casos per agressió de caràcter sexual.