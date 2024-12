El nou alberg de Lleida per a persones sense llar, amb 1.240 pernoctacions en un mes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alberg d’hivern per a persones sense llar que la Paeria ha traslladat aquest any del pavelló 3 de la Fira a l’antic col·legi Cervantes ha registrat 1.240 pernoctacions des que va obrir fa un mes, el 15 de novembre. Així, una mitjana de 41 persones han dormit cada nit en aquest equipament del Centre Històric, la qual cosa ha generat crítiques de veïns que consideren que el barri està “sobrecarregat de serveis socials”.

L’ajuntament explica que hi ha hagut vuit dies en els quals ha activat la “situació 1”, que es posa en funcionament quan la previsió meteorològica preveu temperatures nocturnes inferiors a dos graus centígrads. Un dels dies va ser aquest diumenge, quan va gelar durant la matinada. En la nit de diumenge a dilluns es van allotjar 65 persones a l’equipament d’emergències climàtiques, 61 homes i 4 dones. La Paeria afirma que el dispositiu “està funcionant amb normalitat”.

Un portaveu de la plataforma Som Veïns explica que diumenge a la nit va veure una persona dormint als voltants de la plaça Sant Llorenç i valora que “les persones han de dormir al lloc més digne, però no estem d’acord que ubiquin totes les problemàtiques al Barri Antic”. Explica que “no hem notat cap canvi” el mes que porta funcionant el dispositiu perquè els usuaris “són persones que ja estan tot el dia al Centre Històric, ja sigui als menjadors, la sala de venipunció o al dispositiu del Cervantes”.

L’equipament que la Paeria ha habilitat a la segona i tercera planta de l’edifici de la vella escola compta amb una capacitat total per a 70 persones en habitacions compartides. També disposa de menjador, sala d’estar i instal·lacions per als tècnics. Està gestionat per l’entitat Sant Joan de Déu i estarà operatiu fins al 31 de març com a part del nou model d’inclusió municipal.

Així mateix, el consistori assegura que en aquest espai es pot oferir una atenció més digna als usuaris que al pavelló de la Fira, un lloc on no hi ha intimitat.