L'encàrrec d'un company de feina per 10.000 euros: “Em va dir que havia de matar una dona i que semblés un robatori”

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home va declarar aquest dimecres a l’Audiència de Lleida que un company de feina li va oferir 10.000 euros per assassinar la seua excunyada a Juneda. Uns fets que, segons va explicar, van tenir lloc l’octubre del 2021 i que ell mateix va denunciar després d’acudir a una comissaria dels Mossos d’Esquadra. Acompanyat d’una intèrpret, aquest testimoni va dir que havia estat company de feina de l’acusat durant anys i que un dia li va proposar l’assassinat. “Em va dir que havia de matar una dona i que havia de semblar un robatori.

Era obligatori que ho fes en una hora en la qual ell estigués treballant, que m’havia d’emportar algun objecte d’ella i que no havia de seguir amb vida”, va declarar. A preguntes de la fiscal de per què presumptament l’acusat volia acabar amb la vida de la seua excunyada, aquest testimoni va dir que “només em va dir que el molestava”.

Va explicar que li va ensenyar un sobre “amb un dineral”, uns 10.000 euros, i que el va portar fins a casa de la víctima. “Hi vam anar un dissabte, era fosc i em va dir a quina hora sortia de casa”, va afegir. Així mateix, va admetre que li va demanar un avenç de 3.000 euros, encara que va remarcar que no tenia intenció de portar a terme l’encàrrec. “Em va insistir, però abans que acabés el termini que m’havia donat de dos setmanes vaig anar als Mossos, volia salvar-la”, va declarar.

La víctima va assenyalar que feia anys que tenia discrepàncies amb el seu excunyat per unes terres i pel divorci amb la seua germana, al testament de la qual havia deixat l’usdefruit de les granges a la germana. Fins i tot va explicar que havien interposat més de 20 denúncies per diferents danys i una de concreta contra l’acusat per amenaces. Quan li van trucar els Mossos per explicar-li el supòsit pla per matar-la, va dir que “em va sorprendre molt perquè ja no formava part de la meua vida”. Va assegurar que des de llavors no va sola enlloc. “Tinc molta por que em passi alguna cosa”, va afegir, per la qual cosa rep tractament psicològic.

Un sergent de la unitat d’investigació dels Mossos de Lleida va dir que a l’ordinador de l’acusat van trobar desenes de recerques sobre el domicili de la víctima, informació sobre com impugnar un testament així com una pistola amb silenciador. Els investigadors van donar credibilitat a la denúncia i van assenyalar que el testament va ser el “detonant” per a la proposta d’assassinat. L’acusat ho va negar tot i va admetre que va portar el denunciant a casa de l’excunyada perquè li demanés feina i va atribuir les recerques a Internet al seu interès per informar-se. La Fiscalia va mantenir la petició que li imposin 8 anys de presó.