La delinqüència augmenta un 6,6% entre gener i setembre a Lleida

La delinqüència (incloent la convencional i els ciberdelictes) van augmentar un 6,6% entre els mesos de gener i setembre a Lleida ciutat. Segons el balanç de criminalitat publicat ahir pel ministeri de l’Interior, en aquest període es van registrar 7.222 delictes a la capital del Segrià. Si es mira només la delinqüència convencional, aquesta va augmentar un 10,5% mentre que la cibercriminalitat va baixar un 10,8%. Segons aquestes xifres, en aquest període es van triplicar els intents d’homicidi o assassinat, fins a un total de 6, davant dels 2 que hi va haver entre gener i setembre de l’any passat. També van augmentar els robatoris amb violència i intimidació, amb un 35,6% més, fins als 278.

Les sostraccions de vehicles van pujar un 3,6%. En 9 mesos, segons el balanç d’Interior, es van denunciar 246 robatoris amb força en domicilis, un 2,4% menys respecte a l’any passat, i també van baixar les denúncies per delictes sexuals, amb un 10,5% menys, fins a les 85, de les quals 36 van ser violacions, amb un descens del 18,2% a la capital. També van baixar un 10,6% els furts i un 9,1% els delictes per tràfic de drogues. A la província, es van registrar 17.133 infraccions penals, un 4,9% més respecte al gener i setembre de l’any passat. En l’àmbit de la delinqüència convencional, aquesta va augmentar un 7,5%. Els homicidis i assassinats en temptativa van pujar un 27,3%, amb 14, i els robatoris amb violència i intimidació van augmentar un 21,5%, amb 339 denúncies. Els delictes sexuals van pujar un 6,1%, amb 209 casos, dels quals 88 van ser violacions, un 3,5% més.

“Famílies de l’Horta pateixen una gran angoixa”

Representants veïnals i membres de la comissió de seguretat de la federació d’associacions de veïns es van reunir ahir amb responsables dels Mossos i la Guàrdia Urbana, l’edil de Seguretat, Cristina Morón, i la delegada del Govern, Nùria Gil, per tractar la preocupació dels veïns després dels últims robatoris i incendis intencionats en cases de l’Horta. “Han creat molta alarma entre els veïns, ens preocupa la repetició dels fets delictius setmana rere setmana, principalment els dissabtes i diumenges”, va explicar al acabar la reunió el president de la comissió territorial de l’Horta, Francesc Montardit.

“Ens preocupa l’alt nivell d’impunitat amb què aquests delinqüents actuen davant la indefensió dels ciutadans honrats, la qual cosa ha arribat fins a l’extrem que els veïns de l’Horta no volen o no poden marxar de casa per evitar que la seua llar sigui víctima d’un saqueig o sigui cremada”, va afegir. El representant veïnal va lamentar que “famílies senceres viuen amb un alt grau d’angoixa”, i va afirmar que “des de la comissió de l’Horta ens consta que tant els representants polítics com els cossos de seguretat estan en la mateixa línia de preocupació”.