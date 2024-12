Educació decideix mantenir les 2 línies d'I3 a Espiga i Alba sense condicions

Menys d'un mes després de comunicar a les escoles Alba i Espiga la intenció de suprimir un grup d'I3 a cada una de cara al curs que ve, cosa que va provocar mobilitzacions de les famílies d'alumnes, Educació rectifica i mantindrà les dos línies a les dos en l'oferta inicial de la preinscripció, sense haver d'esperar que hi hagi més de 25 inscrits.

Les escoles Alba i Espiga mantindran finalment el curs vinent dos línies d’I3 cada una. Menys d’un mes de comunicar tots dos centres la intenció de suprimir un grup a cada un, ahir va rectificar i en l’oferta inicial de la preinscripció continuaran comptant amb dos grups per a nens de tres anys, “atenent així les demandes expressades pels sindicats, les famílies i la comunitat”. El departament argumenta que ha pres aquesta decisió “després d’escoltar activament totes les parts implicades i analitzar amb deteniment les necessitats educatives de la zona”.

Educació basava la seua decisió en el fet que a les seues zones escolars hi ha pocs nens que iniciïn I3 l’any que ve i en aplicació dels criteris tècnics del pacte contra la segregació escolar, ja que al centre de la ciutat hi ha places públiques vacants.

El departament insisteix en la necessitat de gestionar l’oferta educativa per evitar desequilibris en el sistema Les universitats mostren la seua “màxima preocupació” i exigeixen una “formació sòlida”

La idea de perdre un grup d’I3 va caure com una gerra d’aigua freda entre el claustre docent i les famílies de les dos escoles, que van replicar que cada any hi ha excés de demanda per a les dos línies i es van mobilitzar. Cada una per separat va organitzar diverses marxes lentes de vehicles i en l’última van convergir les dos al centre de Lleida. A més, el passat dia 5 famílies i alumnes es van concentrar davant l’ajuntament, unes 150 persones en total, i aquell mateix dia el govern de la Paeria va anunciar que proposaria a Educació rebaixar les ràtios en lloc de tancar línies. Dos dies després, el departament va assegurar que mantindria el segon grup als dos col·legis sempre que el número de preinscrits en primera opció superés els 25 i va garantir places per als germans dels alumnes. Tanmateix, aquesta solució no va calmar els ànims de les comunitats d’Alba i Espiga. Avui es preveu la presentació d’una moció al ple i també s’ha constituït la plataforma Per la Pública.

Malgrat el canvi de criteri i el manteniment d’aquestes dos línies, Educació va voler deixar clara “la importància de gestionar adequadament l’oferta educativa per evitar desequilibris en el sistema”. “Una sobreoferta de places pot generar efectes no desitjats en la planificació educativa de la ciutat”, assenyala, i apunta com a alguns “el risc de concentració d’alumnat vulnerable en determinats centres i la dificultat de mantenir una distribució equilibrada dels estudiants”.

En aquest sentit, va incidir que treballa per assegurar un repartiment equitatiu dels alumnes que afavoreixi la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. “El nostre objectiu és assegurar una educació de qualitat per a tothom, mantenint l’equilibri necessari entre els diferents centres educatius de la ciutat”, subratlla.

Respecte al possible tancament de grups de primer d’ESO en instituts de la capital, Educació va dir que fins a mitjans de febrer hi ha temps per tancar la planificació escolar.

Consulta a experts en ciència els canvis en el Batxillerat

La consellera d’Educació, Esther Niubó, va afirmar ahir a SER Catalunya que la primera setmana de gener es reuniran amb societats científiques i experts en didàctica per abordar com mantenir la mateixa càrrega horària de les assignatures que es fusionaran a Batxillerat. L’objectiu és crear itineraris que complementin les assignatures de física i química, que passaran a ser una única matèria, i les de biologia i geologia i ciències ambientals, que també es agruparan.

Educació respon així a les crítiques dels docents per aquestes fusions. “És molt important reforçar les modalitats i competències científiques. Garantirem que aquests ensenyaments puguin preservar-se amb la mateixa quantitat d’hores i qualitat que tenim en aquests moments”, va subratllar.

Niubó també va indicar que treballen per elaborar de cara al curs vinent pautes per als centres i una guia perquè les famílies regulin l’ús de pantalles més enllà dels mòbils.

Per la seua part, l’Associació Catalana d’Universitats Públiques va expressar “màxima preocupació” per aquests canvis a Batxillerat. Va defensar la necessitat d’incrementar les competències en ciències naturals i experimentals, tecnologia i matemàtiques i va argumentar que la complexitat de la societat, amb una creixent desinformació i discursos pseudocientífics, així com els mals resultats en les avaluacions, “requereixen més que mai sustentar uns ensenyaments sòlids i de qualitat i, en cap moment, reduir el pes curricular de les matèries”. “És necessari garantir una formació sòlida que prepari les generacions futures com a professionals crítics i competents”, van remarcar les universitats.