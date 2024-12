El Pirineu afronta Nadal amb 180 km de pistes i previsió de nevades

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Les onze estacions d’esquí i muntanya del Pirineu lleidatà afronten la campanya nadalenca amb més de 180 quilòmetres de pistes d’alpí obertes i gran part dels circuits de nòrdic trepitjats. L’estació de Tavascan, que encara no havia pogut posar en marxa els remuntadors, preveu fer-ho a partir de demà fins a la cota intermèdia. Precisament, és fins allà on assoleix el nou sistema d’innivació que ha estrenat aquesta temporada, que li ha permès fabricar prou neu per garantir la seguretat en una part de les pistes. Els seus responsables van explicar que “queda demostrat que ha estat una bona inversió, ja que sense haguéssim perdut també la campanya nadalenca, a més del pont de la Puríssima”.

D’altra banda, l’estació de Baqueira- Beret ofereix ja més de 100 quilòmetres de pistes, amb gruixos de neu que van dels 35 als 70 centímetres. Pel que fa aPort del Comte, manté oberta la zona del Prat Donadó, uns 5 quilòmetres, després d’haver de tancar el sector del Sucre a causa de la inversió tèrmica dels últims dies. Quant a Boí Taüll, ha obert ja sis dels deu remuntadors, amb gruixos d’entre 20 i 60 centímetres. Per la seua banda, Espot i Port Ainé han pogut obrir ja més de la meitat dels seus dominis (16 i 20 quilòmetres, respectivament), i la primera d’aquestes organitza aquest cap de setmana la Copa Pirineus i el V Gran Premi FCEH FIS, amb proves d’eslàlom.

La zona d’Argulls, al sector Bonaigua de Baqueira-Beret.M. C.

Així mateix, és probable que molts complexos puguin ampliar l’oferta esquiable durant els propers dies, ja que hi ha previsió de nevades amb cota de neu que podria arribar avui fins als 800 metres. Pel que fa als amants de l’esquí fora de pistes i l’alpinisme hivernal, el butlletí de perill d’allaus era ahir d’un grau de dos sobre cinc (limitat) al Pirineu, mentre que feble al Prepirineu. Els complexos hivernals han preparat un atapeït calendari d’activitats per compartir la màgia del Nadal amb els amants de la neu. Del 24 de desembre al 5 de gener alguns dels personatges més esperats de l’any, com el Pare Noel o els Reis Mags, visitaran el Pirineu lleidatà, mentre que també es preveuen tallers infantils, concerts de música i sessions d’après ski o fer cagar el tió.

Gallo oferirà brou a les pistes

La marca Gallo ha organitzat per a aquesta temporada més de 70 accions a les estacions de FGC, que a Lleida són Espot, Port Ainé i Boí Taüll. D’aquesta manera, a través del concepte de la Mochila People, Gallo oferirà tastos itinerants als punts clau de cada estació, permetent als assistents disfrutar dels seus caldos en un format divertit i proper, amb l’objectiu d’assolir més de 14.000 persones. També entregarà bosses amb els seus productes a esquiadors.