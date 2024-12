El judici més gran per narcotràfic se salda amb 31 condemnats i 90 anys de presó

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Prop de 90 anys de presó i multes que sumen uns set milions d'euros. Aquest és el conjunt de la condemna que va dictar ahir in voce l'Audiència de Lleida per a un total de 31 acusats de tres clans familiars de Balaguer dedicats al narcotràfic. Es tracta del judici amb més processats que s'ha fet a la demarcació en les últimes dècades.

L’Audiència de Lleida va condemnar ahir in voce un total de 31 persones, 29 homes i dos dones, per pertànyer a tres clans familiars de Balaguer dedicats al narcotràfic que els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil van desarticular el maig del 2021. Es tracta del judici més gran contra el narcotràfic celebrat a la demarcació, com va avançar SEGRE ahir. Va ser una vista per conformitat després que la Fiscalia i les defenses –una dotzena d’advocats– segellessin un avantatjós acord per als defensats. En cas de no haver-se arribat a una conformitat, s’hauria hagut de celebrar un judici que s’hauria allargat durant diverses setmanes.

La vista va durar menys d’una hora. La fiscal va modificar la petició inicial –que inicialment sumava 260 anys de presó i multes que ascendien a 27 milions–, que va quedar fixada en el seu conjunt en uns 90 anys de presó i set milions d’euros en multes. Als condemnats se’ls va aplicar la circumstància atenuant de dilacions indegudes i, a gran part també la de drogoaddicció, la qual cosa va permetre rebaixar ostensiblement les penes imposades. Així, per exemple, per als principals líders dels grups, que inicialment s’enfrontaven a peticions que anaven dels 11 als 20 anys de presó i a multes de fins a 3,5 milions, les condemnes van quedar fixades entre els quatre i els sis anys i tres mesos de presó. Cinc també van ser multats amb un milió d’euros cada un i dos, amb 500.000 euros.

El judici es va celebrar sota un ampli dispositiu dels Mossos d’Esquadra, desplegat tant a l’interior com a l’exterior de l’edifici judicial del Canyeret. Vuit dels 31 acusats es troben empresonats des que van ser detinguts el maig del 2021 –per la qual cosa ja han complert gran part de la condemna–. Aquests van ser custodiats a la sala per més d’una quinzena d’agents. Es van asseure a l’espai de la sala destinat als acusats mentre que la resta de processats ho van fer a les cadires que en els judicis habituals es destinen al públic, en un extrem de l’Audiència. Un per un van anar reconeixent els fets davant de les tres magistrades. Es van retirar els càrrecs contra una dona i un altre acusat –33 en total– no es va presentar, per la qual cosa el judici contra ell queda pendent.

Es tanca així un complex cas que va suposar la intervenció de 20 quilos de cocaïna, 12 d’heroïna, prop de 55 quilos de marihuana, 1,2 d’èxtasi per valor de 816.056 euros a l’engròs i de més de dos milions al detall; i el decomís de 314.010 euros en metàl·lic.