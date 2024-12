L'ajuntament de Lleida demolirà la vella discoteca de Gardeny i netejarà el recinte

L’ajuntament de Lleida demolirà l’antiga discoteca de Gardeny, que està abandonada des del 2018 i ha estat okupada diverses vegades, i netejarà l’espai per posar-lo a disposició de les necessitats del parc científic. Un anunci que va fer l’alcalde, Fèlix Larrosa, ahir al ple, arran d’una pregunta del PP i més tard va detallar que l’enderrocaran perquè és inviable econòmicament rehabilitar-la i que ho faran “quan hi hagi disponibilitat pressupostària”.

Una vegada s’hagin demolit les instal·lacions “farem un planejament amb el parc científic per veure les seues necessitats” i va dir que entre els futurs usos figuren habilitar un complex hoteler, un aparcament cobert amb plaques solars o serveis universitaris aprofitant que es preveu impartir el grau de Comunicació Audiovisual de la Universitat de Lleida al Magical. Aquest recinte va acollir una discoteca des de principis de segle fins a l’any 2018, quan l’ajuntament va rescindir la concessió pels múltiples impagaments dels seus responsables.

Una de les votacions en l’últim ple de l’any de l’ajuntament celebrat ahir. - SCD

Aquest va ser un dels temes més destacats del ple d’ahir, l’últim de l’any, on també es va aprovar de forma definitiva la posada en marxa de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), que entrarà en vigor l’1 de gener i afectarà tot el Centre Històric, així com la proposta d’ordenances fiscals, que preveu una important pujada de la taxa d’escombraries de cara al 2025 i la congelació de l’IBI, entre altres qüestions. També es va aprovar la declaració institucional en defensa de l’escola pública catalana presentada per les famílies dels col·legis Espiga i Alba (vegeu la pàgina 8) i es va aprovar per unanimitat la renovació de la síndica de greuges de la Paeria, Dora Padial, per cinc anys més.

Paral·lelament, també es va aprovar la declaració institucional presentada per ERC que demanava reimpulsar la candidatura de la Seu Vella a Patrimoni de la Humanitat.

Un regidor de Vox llança una proclama franquista al ple

El regidor de Vox Josep Roca va ser ahir el protagonista polèmic del ple al llançar una proclama franquista al ple. Va ser durant el debat del punt per aprovar de forma definitiva la modificació dels estatuts del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) per constituir-se com a Consorci Catalunya Internacional quan Roca, a més de mostrar el seu rebuig al fet que la Paeria formi part d’aquest ens, va acabar demanant que “treballem units perquè la nostra terra sigui gran i lliure”. El lema “una, gran i lliure” va ser una de les proclames més populars de la dictadura franquista i encara la utilitzen formacions d’ultradreta. L’any passat Roca ja va protagonitzar una altra polèmica al publicar a la xarxa social X una foto de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart pujats a sobre d’un cotxe de la Guàrdia Civil amb un missatge que deia que en un altre país “haurien estat abatuts”.

Demanen mesures per mitigar la pujada dels taxis

El ple va aprovar ahir amb els vots a favor de tots els grups, tret de PP i ERC, que es van abstenir, les tarifes de taxi per a l’any que ve, que augmentaran un 2,8% de mitjana després que aquest s’incrementessin un 2,6%. Sobre això, tant l’edil de Junts Neus Caufapé com el de Vox Josep Roca van demanar al govern que per al 2026 busqui mesures perquè l’increment de tarifes no es repeteixi i per ampliar la flota i serveis de les dos companyies de taxis.