Promenade tramita la llicència comercial i ja compta amb el vistiplau d'Urbanisme

Estat actual dels terrenys on hi haurà ubicada la zona comercial, entre Magraners i la Bordeta. - AMADO FORROLLA

Promenade, la promotora del parc comercial de 56.000 metres quadrats a Torre Salses, va sol·licitar a l’octubre la llicència comercial a la Generalitat i els tràmits ja estan avançats, perquè compta amb l’informe favorable d’Urbanisme, segons ha pogut saber aquest diari. El permís del departament de Comerç és l’últim tràmit que queda pendent per poder iniciar les obres, al cap de gairebé deu anys que presentés un primer projecte a la Paeria (vegeu les claus).

La promotora va presentar la sol·licitud una vegada va tenir escripturada al seu nom una finca afectada per aquest pla que fins aquest estiu era municipal. La Paeria la hi va adjudicar després d’un concurs públic en el qual l’oferta de compra de Promenade, d’1,8 milions, va ser l’única presentada. Precisament, el Govern va denegar fa gairebé 3 anys tramitar una primera sol·licitud argumentant que l’empresa no podia acreditar que fos la titular de tots els terrenys.

A més de la llum verda d’Urbanisme, l’expedient compta amb un altre informe favorable, però amb condicions, de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat. Segons fonts pròximes a l’empresa, l’ATM demana corregir aspectes menors que seran reparats ben aviat. El termini màxim que té el Govern per resoldre la petició de llicència és de 6 mesos des de la seua entrada, per la qual cosa com a molt tard ho haurà de fer a començaments d’abril.

El passat 18 d’octubre, el departament d’Empresa i Treball va treure a informació pública l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada per aquesta futura zona comercial, que forma part de la tramitació de la sol·licitud. Aquest estudi detalla que dels 56.953 metres quadrats totals de superfície previstos al projecte, 15.494 es destinaran a establiments especialitzats de més de 1.000 m²; 7.779 m2 a un hipermercat, 25.345 seran de galeria comercial; 3.254 m2, per a cines; 2.759, per a locals de restauració; i la resta es repartirà entre diversos negocis. La superfície neta de venda total serà de 38.968 metres quadrats.

Referent al trànsit, estima que hi haurà 47.752 desplaçaments diaris, que augmentaran fins als 70.811 els dissabtes. Veu necessari implantar un servei de transport públic i xifra en 22.800 i 25.806 els desplaçaments que es faran en vehicle privat de dilluns a divendres i dissabte, respectivament. Hi haurà 2.202 places de pàrquing per a turismes, 161 per a motos i 401 per a bicis.

Promenade assumirà la totalitat del cost d’adequar els vials d’accés i de la prolongació de línies de bus per a la qual cosa, juntament amb altres millores, invertirà 9,2 milions d’euros.