Lleida doblarà el dispositiu de la Guàrdia Urbana per Cap d'Any

La Guàrdia Urbana de Lleida destinarà uns 40 agents al dispositiu de la nit de Cap d'Any, el doble d'un cap de setmana normal, i reforçarà les unitats d'atestats de trànsit. Els efectius patrullaran sobretot al voltant de les zones d'oci amb l'objectiu de garantir la seguretat a la ciutat, segons ha detallat aquest dimarts l'intendent en cap, Josep Ramon Ibarz. El cos policial vol evitar incidents, robatoris a l'interior de vehicles, infraccions de l'ordenança de civisme i abusos o agressions sexuals. En aquest sentit, la Paeria torna a activar punts lila i rainbow itinerants a les zones d'oci nocturn davant possibles casos de violències masclistes i LGTBI fòbiques, així com un punt segur a la comissaria amb atenció psicològica.

Els punts lila i rainbow comptaran amb catorze efectius, entre els quals una coordinadora i una psicòloga a la comissaria de la Guàrdia Urbana. Aquest personal recorrerà les zones on s'espera una concentració més gran de persones amb motiu de la celebració de Cap d'Any.

Segons la tinenta d’alcalde i regidora de Polítiques Feministes, Carme Valls, els efectius han rebut formació especialitzada, aniran degudament identificats i s'ha demostrat que influeixen perquè "les agressions no passin i la gent se senti més segura". Alhora s'ha ofert formació al personal dels locals d'oci nocturn perquè puguin donar la millor resposta a possibles agressions.

L'Ajuntament de Lleida mantindrà actiu el telèfon d'atenció ciutadana 608593908 durant la nit de Cap d'Any i durant una setmana per rebre denúncies ciutadanes de possibles casos de violència masclista i LGTBI fòbica.

Reforç del dispositiu policial

L'intendent de la Guàrdia Urbana ha assenyalat que no es preveuen controls específics d'alcoholèmia, però ha recomanat a la ciutadania que condueixi "amb prudència" i ha advertit que les patrulles faran proves a aquells conductors que mostrin símptomes d'haver begut. El dispositiu policial funcionarà en coordinació amb els Mossos d'Esquadra.

Ibarz ha assenyalat que la nit de Cap d'Any és una de les nits "més fortes de l'any en zones d'esbarjo", juntament amb la de Sant Joan. L'intendent ha explicat que la majoria d'incidents venen derivats de molèsties per festes privades en veïnats i infraccions de trànsit. La prioritat també serà evitar agressions amb arma blanca i robatoris, ha afegit.

Servei gratuït d'autobús

En paral·lel, hi haurà sis agents informadors que acompanyaran el servei nocturn gratuït d'autobús per Cap d'Any. Les línies L5, L6 i L7 circularan entre la una de la matinada i les nou del matí, una hora més que l'any passat. Com en ocasions anteriors, els viatgers podran sol·licitar les parades a demanda.