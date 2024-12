Els casos de grip es doblen en una setmana a les comarques del pla de Lleida

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els CAP de les comarques del pla van diagnosticar el doble de casos de grip la setmana passada (228) en comparació amb l’anterior (113), constatant així que “el pic epidèmic de la grip continua en fase ascendent i continuarà augmentant d’intensitat les properes setmanes”, segons va afirmar el departament de Salut fa quinze dies. Mentrestant, els diagnòstics amb prou feines van variar al Pirineu: de 53 a 52 contagis. Així, a la demarcació pugen de mitjana un 68,6%. Salut precisa que el nivell de transmissió supera el nivell basal en el conjunt de Catalunya i s’atansa al llindar de transmissió moderada.

El Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (Sivic) alerta que la setmana passada es va observar un augment de les hospitalitzacions amb grip, de les quals la meitat van ser en majors de 60 anys. A la regió sanitària de Lleida hi ha quatre persones que van ingressar en un hospital amb un test positiu d’aquesta infecció respiratòria entre els dies 16 i 22 de desembre. No n’hi havia cap des de finals de novembre. Al Pirineu, per la seua part, no hi ha hospitalitzats amb grip de moment. A tot Catalunya van pujar de 9 a 19 aquesta l’última setmana.

El pic epidèmic de la grip ha començat amb una quantitat de vacunats lleugerament inferior que l’any passat. Un 47% dels lleidatans del pla majors de 60 anys i un 45% dels del Pirineu estan immunitzats contra aquesta infecció, mentre que en la mateixa setmana de l’any passat eren el 49 i 47%, respectivament. No obstant, la regió sanitària de Lleida és –juntament amb la de Barcelona ciutat– la que lidera la vacunació contra la grip a Catalunya en aquesta franja d’edat.

Així mateix, els casos de coronavirus diagnosticats als centres d’Atenció Primària lleidatans van baixar un 9,5% la setmana passada. Al pla hi va haver 99 contagis, deu menys que fa dos setmanes, i al Pirineu 6, els mateixos que la setmana anterior.