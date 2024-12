Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Personatges de ‘La Factoria dels Reixos’ amenitzaran l’espera de grans i petits en el marc de l’arribada de Ses Majestats a la plaça Berenguer IV de Lleida abans de donar el tret de sortida a la cavalcada de Reis. L’esdeveniment començarà a les cinc de la tarda i serà una gran festa per donar la benvinguda “com cal” a Melcior, Gaspar i Baltasar, segons ha explicat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. La cavalcada començarà a les sis de la tarda i comptarà amb la participació de més d’un centenar d’artistes locals. L’espectacle itinerant farà el seu recorregut habitual, de més de dos quilòmetres, i es llençaran més de dues tones de caramels lliures d'al·lèrgens.

Segons ha explicat el regidor de Festes de la Paeria, Xavier Blanco, i “seguint el relat de la Factoria dels Reixos”, personatges d’excepció explicaran en directe l’arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar en una gran festa de benvinguda amb música en directe que començarà una hora abans que la comitiva reial pugi a les seves carrosses i faci la seva tradicional visita per les principals vies de la ciutat.

Concretament, la cavalcada comptarà amb 12 carrosses de 8 temàtiques diferents com ho són la cultura popular, el camarlenc, la comitiva de cada rei, les joguines i els somnis, els carboners i els serveis amb la participació de Protecció Civil i el camió històric de Bombers. Com a novetat, cossos de dansa de diverses escoles de Lleida s’incorporaran a les carrosses de Melcior, Gaspar i Baltasar.

La cavalcada començarà el seu recorregut per la calçada esquerra de Rambla Ferran venint de l’estació, en sentit contrari del trànsit habitual, per evitar les obres de millora en un tram de la via. Les carrosses faran camí per l’avinguda Francesc Macià, Blondel, Madrid, plaça Espanya, altre cop Blondel i fins a arribar a la Paeria.

Un cop s’acabi el recorregut, els Reis Mags pujaran al balcó de l’edifici consistorial per rebre les claus que obren totes les portes de les cases de Lleida i, posteriorment, els infants podran saludar a Ses Majestats accedint al saló de sessions.

L’espectacle itinerant comptarà amb dos espais accessibles per donar prioritat a les persones amb mobilitat reduïda. Una d’aquestes zones està situada a Rambla Ferran número 31, i l’altra a l’avinguda Blondel, a prop de la plaça Sant Francesc. Així mateix, el missatge dels Reis Mags des del balcó de la Paeria estarà interpretat en llengua de signes.

D’altra banda, abans de l’arribada de la comitiva reial a la ciutat, el Gran Camarlenc recollirà les cartes dels infants en una ruta que començarà el dia 29 de desembre i que farà parada a una vintena de punts de la ciutat fins al dia 4 de gener.