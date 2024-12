Cada dia es firmen a Lleida una mitjana de més de 25 contractes de lloguer de pisos

El mercat del lloguer a Lleida porta temps en el bon camí i actualment cada dia es firmen una mitjana de més de 25 contractes a la demarcació, dels quals gairebé una desena a la capital, segons les últimes dades del departament d’Habitatge corresponents als primers nou mesos de l’any. En xifres absolutes, entre el gener i el setembre es van rubricar 4.921 contractes en el conjunt de les comarques de Lleida, la qual cosa representa una mitjana de 26,1 per cada dia feiner. A la ciutat de Lleida van ser 1.741, és a dir, 9,2 al dia.

Per trimestres, l’últim amb dades registrades (de juliol a setembre) és el que acumula més contractes, amb 1.705 a tota la província, davant dels 1.660 i els 1.556 del primer i el segons trimestres, respectivament. A la capital el tercer va ser també el més prolífic amb 704 (en el primer van ser 560 i 477 en el segon). Per capitals de comarca, la que més contractes acumula en nou mesos és la Seu d’Urgell, amb 346 (vegeu les claus)

El president dels Agents de la Propietat Immobiliària (API), Josep Maria Esteve, va afirmar que l’últim trimestre s’ha mantingut la mateixa tendència en el mercat de lloguer, però augura que el 2025 augmentarà la compra de pisos per la reducció dels tipus d’interès. Estima que dels vint-i-cinc contractes de lloguer al dia, cinc passaran a ser compres.

A més, impulsa la col·laboració públicoprivada amb operacions com la construcció de 121 pisos de lloguer social en quatre edificis als Mangraners, ja en marxa i que inclou 35 habitatges per a menors de 35 anys.

El pressupost de l’ajuntament preveu ingressar 1,6 milions per la venda de finques municipals per comprar solars o pisos per incorporar-los al parc públic. També contempla finançament per als plans de millora de la Mariola i del Centre Històric, a banda del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

D’altra banda, l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana invertirà 904.364,16 euros en matèria d’habitatge, un 314% més que aquest any, principalment en adequació de solars, rehabilitació de pisos i millora de l’eficiència energètica. El consistori també comprarà habitatges a bancs fent ús del dret de tempteig.

La Paeria invertirà 2,5 milions en polítiques d’habitatge el 2025

