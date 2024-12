Avisen de talls de trànsit a Lleida ciutat per la cursa de Sant Silvestre

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La ciutat de Lleida celebra aquest dimarts una nova edició de la Cursa de Sant Silvestre, que se celebra tradicionalment l'últim dia de l'any. La novetat d’enguany és que la cursa es torna a realitzar a la tarda, a les 17.00 hores, i es modifica el recorregut atès les obres de la Rambla de Ferran. Així, la cursa transcorrerà per l’avinguda del Segre i s’accedirà a l’avinguda de Francesc Macià pel carrer de Riquer.

La cursa, en què es preveu la participació d’unes 1.500 persones, sortirà des de l’avinguda Balmes en direcció plaça Ricard Viñes, avinguda Prat de la Riba, carrer de Comtes d’Urgell, avinguda de Tortosa, avinguda del Segre, carrer de Riquer, avinguda de Francesc Macià, plaça d’Agelet i Garriga, avinguda de Blondel, avinguda de Catalunya, rambla d’Aragó i plaça de Cervantes, on arribarà la cursa.

Principals desviaments de trànsit

Segons l'ajuntament, està previst desviar el tram de Rambla d’Aragó i l’avinguda de Balmes (entre la plaça de Ricard Viñes i carrer de Lluís Companys), al voltant de les 14.30 hores per facilitar el muntatge de sortida de la cursa. Per motius de seguretat dels corredors i del públic que assisteix a l’arribada, aquest desviament es mantindrà fins el final de la cursa (aprox. les 18.30 hores), afectant tant al sentit ascendent com al descendent.

També està previst que el corredors realitzin els últims metres de la cursa (entre el carrer de Sant Crist i la plaça de Cervantes) protegits amb tanques de separació. A la resta del circuit es tallarà la circulació de vehicles al pas dels corredors. Aquests talls de circulació seran molt breus i poc rellevants en la part inicial de la cursa i més llargs en la part final de la mateixa.

Subdivisió de calçades



Avinguda de Catalunya: es dividirà amb cons des de la sortida de l’avinguda de Blondel a l’avinguda de Catalunya, per protegir els corredors, permetent-se la circulació de vehicles en sentit descendent fins al carrer Acadèmia. Rambla d’Aragó: es reservarà tota la calçada per als corredors, delimitant-se un carril protegit per cons i més pròxim a l’arribada amb cons.