Acusat d'abusos sexuals a la seua filla de 6 anys i a la fillastra de 9

Albert Guerrero Periodista Lleida

La Fiscalia sol·licita una condemna de deu anys i mig de presó per a un home acusat d’abusar sexualment de manera reiterada de la seua filla de sis anys i de la seua fillastra de nou, que també hauria maltractat. Es preveu que el judici tingui lloc el 16 de gener a l’Audiència de Lleida. L’home ja va ser condemnat per maltractar la mare de les menors.

Els fets, segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, van començar l’any 2008 quan l’home va iniciar una relació sentimental amb una dona i van començar a conviure al mateix domicili juntament amb la filla d’ella, de 9 anys. Segons la Fiscalia, l’acusat tenia una actitud “despòtica” i feia tocaments a la nena. El desembre d’aquell mateix any, “la situació va arribar a ser insuportable” i la nena se’n va anar a viure amb els avis materns. Tanmateix, la menor va tornar al domicili familiar el 2015, quan la mare va tenir una filla amb l’acusat i aquest suposadament va intentar tornar a abusar d’ella sense aconseguir-ho. A més, l’acusat va ser condemnat per violència masclista contra la seua parella, de la qual es va acabar separant. Posteriorment, segons el Ministeri Públic, també va fer tocaments a la seua filla biològica fins al juny del 2022, quan va ser denunciat. Ha investigat el cas el jutjat d’Instrucció 1 de Lleida.

El Ministeri Públic acusa l’home de dos delictes continuats d’abús sexual a menor d’edat i un delicte de maltractament habitual a la fillastra. Pels dos primers sol·licita sis i tres anys de presó, i pel tercer, un any i mig. També que se li imposin deu anys de llibertat vigilada i dos ordres de protecció respecte a les dos víctimes per un període de quatre anys –vers la seua fillastra– i de cinc anys –sobre la seua filla– i que no pugui tenir activitats que comportin contacte amb menors durant 18 anys.

Finalment, sol·licita que indemnitzi cadascuna de les víctimes amb 6.000 euros per danys morals.

Li demanen 5 anys per tocaments a una adolescent a Balaguer

■ L’Audiència té previst jutjar dimecres vinent dia 15 un home acusat d’intentar forçar una adolescent de 15 anys a Balaguer. El Ministeri Públic sol·licita una condemna de cinc anys de presó per un delicte d’agressió sexual. Els fets haurien tingut lloc el 21 d’agost del 2021 quan, segons la Fiscalia, la noia va trucar a la porta del domicili de l’acusat per tornar-li un gat que havia caigut en un pati. Segons l’acusació, l’home la va agafar i va intentar fer-li tocaments i besar-la, malgrat que va aconseguir fugir. En cas que l’home sigui condemnat, la Fiscalia proposa d’expulsar-lo del país quan compleixi dos terceres parts de la pena. A més, sol·licita cinc anys de llibertat vigilada, una ordre d’allunyament i que indemnitzi la víctima amb 3.000 euros.