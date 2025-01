Fiscalia manté la petició de 9 anys de presó per a l'acusat d'agredir sexualment l'exparella a Tàrrega

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fiscalia ha mantingut aquest dijous la petició de 9 anys de presó per a l'acusat d'agredir sexualment l'exparella el setembre del 2022 al domicili de Tàrrega on convivien. Abans de començar el judici a l'Audiència de Lleida, la noia s'ha retirat com a acusació particular i ha dit que no recorda els fets que va denunciar als Mossos el gener del 2023. Durant la seva declaració, ha confirmat que abans ja havia denunciat l'home un parell de vegades i que se'n va desdir perquè l'havia perdonat. Psicòlegs de l'Equip d'Assessorament Tècnic en l'Àmbit de Família (EATAF) han testificat que ella era vulnerable i han donat credibilitat al seu relat. Per la seva banda, l'acusat ha negat l'agressió sexual i el seu advocat n'ha demanat l'absolució.

La noia, que en el moment dels fets tenia 23 anys, ha declarat que recorda els fets "molt borrosos perquè han passat dos anys". Responent a les preguntes del fiscal, ha explicat que la relació "no anava bé" i que aleshores convivien, però s'havien donat "un descans". També ha apuntat que en alguna ocasió ell l'hauria forçat a mantenir relacions sexuals "quan bevia", però ha dit que no recorda si això és el que va passar el dia dels fets, tal com havia manifestat davant la policia.

"Suposo que en aquest temps ho he anat volent oblidar. Tenia un nen de dos anys i havia de tirar endavant", ha afegit. La noia ha confirmat que, gairebé tres mesos després, va denunciar-ho als Mossos després d'haver discutit amb ell i que la seva família li hagués donat "un ultimàtum" perquè ho fes. Responent al fiscal, ha assegurat que no l'està "perdonant" una altra vegada i que està en tractament per ansietat i depressió.

L'acusat nega les relacions sense consentiment

Per la seva banda, l'acusat ha admès que el van condemnar anteriorment per trencar una ordre d'allunyament respecte de la noia, però ha negat que hi mantingués relacions sexuals no consentides. Ha confirmat que discutien força i ha opinat que segurament el va denunciar per uns diners que ella li reclamava, per "ràbia" o perquè "no se sentiria bé amb la relació".

La mare de la noia ha declarat que els dos joves tenien una relació "tòxica" i que ell l'havia agredit amb anterioritat. Sobre els fets, la dona ha afirmat que la filla li va explicar que un dia que era a casa amb el fill ell hi va acudir i la va forçar a mantenir relacions sexuals. "Em va dir que en aquell moment es va deixar perquè no va veure com desfer-se d'ell", ha afegit. Segons la mare, arran d'aquella agressió la noia es va quedar embarassada i ella mateixa la va acompanyar perquè avortés.

Els dos psicòlegs de l'EATAF que han declarat com a pèrits han afirmat que la noia era vulnerable, que havia tingut una vida molt complicada i que té un trastorn límit de la personalitat que es caracteritza per la "por a la pèrdua" i a "fer-ho tot pel bé del nen". Els psicòlegs han considerat creïble el relat de la noia i han insistit que té preservades les seves capacitats.

El fiscal veu acreditat el delicte

La Fiscalia ha mantingut la petició de 9 anys de presó per agressió sexual, a més de 3 anys de llibertat vigilada i el pagament de 20.000 euros d'indemnització pels danys morals. Segons el fiscal, malgrat que la noia no hagi relatat els fets durant el judici, hi ha prou elements per a condemnar l'acusat. "No podem deixar a disposició de les víctimes que hi hagi una sentència condemnatòria per aquests fets", ha defensat el fiscal davant la retirada de l'acusació particular.

Per la seva banda, l'advocat de la defensa ha reclamat la lliure absolució de l'acusat per falta de proves. El lletrat ha insistit que la declaració de la víctima és "l'única prova de càrrec", ha afirmat que no hi ha hagut una "persistència en la incriminació" i que la noia ha caigut en diverses contradiccions. Una d'elles, ha dit, és que mai no ha concretat la data exacta en què s'hauria produït l'agressió.

La defensa també ha apuntat que, després de la presumpta agressió, van mantenir diverses relacions sexuals consentides i converses de caràcter sexual. Segons l'advocat, la denúncia estava motivada per qüestions econòmiques, atès que ella va reclamar al noi 500 euros i va donar-li uns dies de marge perquè "canviés d'actitud". El cas ha quedat vist per a sentència.