Llum verda a ocupar terrenys per fer el gran accés al parc comercial de Torre Salses de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La junta de govern local de la Paeria té previst donar avui llum verda a l’ocupació directa de terrenys que estan afectats per la prolongació i desdoblament de l’avinguda Víctor Torres, la qual cosa representa el pas previ per poder executar les obres del que serà el principal accés al futur parc comercial de Torre Salses. En concret, es tracta de parcel·les que formen part dels sectors de desenvolupament urbanístic UA 51 i UA 96, al voltant del carrer Palauet de la Bordeta. Segons la informació facilitada per fonts solvents, ara només faltarà que el consorci de l’Àrea Residencial Estratègica, integrat per Generalitat i Paeria, doni llum verda a l’ocupació de terrenys d’aquest sector que també estan afectats pel vial.

Una vegada completat aquest tràmit, l’ajuntament ja podrà treure a concurs els treballs perquè l’avinguda Víctor Torres passi de tenir dos carrils a quatre i arribi fins a Torre Salses. Cal recordar que per a això disposa dels 9,2 milions d’euros aportats per Promenade Lleida, promotora de l’àrea comercial, per finançar diverses actuacions. Les principals són aquest vial, al qual destina 5.161.171,89 euros, i la prolongació del carrer Francesc Bordalba Montardit fins al d’Almeria, amb uns altres 1.373.619,88 euros. Precisament, l’ajuntament va aprovar a començaments del mes de desembre passat l’ocupació dels terrenys afectats per aquest segon vial i l’expedient es troba ara en el període d’exposició pública, que conclou el proper dia 28.

D’aquesta manera, els 9,2 milions que facilita Promenade també inclouen costejar la prolongació de les línies 6 i 7 dels autobusos urbans.

La promotora, a l’espera de la llicència comercial del Govern

Promenade Lleida va sol·licitar el mes d’octubre passat la llicència comercial a la Generalitat, tal com va publicar aquest diari. Els tràmits ja estan avançats, perquè compta amb l’informe positiu d’Urbanisme, mentre que l’Autoritat Territorial de Mobilitat n’ha emès un de favorable amb condicions. L’obtenció d’aquesta llicència és l’últim pas perquè pugui demanar a la Paeria el permís per iniciar les obres d’aquest parc comercial de 56.000 metres quadrats entre els Mangraners i la Bordeta.