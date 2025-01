La Paeria de Lleida preveu crear una línia de bus nocturn

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Lleida preveu posar en marxa una nova línia nocturna d’autobusos urbans. "Aquest servei relacionat amb el lleure nocturn té més ús cada vegada que l’hem posat en marxa, per la qual cosa volem establir-lo de forma definitiva", ha explicat avui l’alcalde, Fèlix Larrosa. La concessió de la gestió dels busos a l’empresa Autobusos de Lleida (Moventis) acaba aquest any, i "abans de plantejar-nos més passos de futur hem volgut iniciar una revisió de les línies actuals" per establir un nou model "que tingui en compte les interurbanes i millori serveis com el transport a demanda", ha afegit. Arran de les últimes queixes de veïns, que denuncien la saturació de la línia 7, Larrosa ha afirmat que "hem de millorar freqüències i racionalitzar les línies".

Encara sense un calendari ni ruta definits, el nou bus nocturn arribaria amb la pròxima concessió del servei, i Larrosa ha explicat que "segurament, primer funcionarà sol els caps de setmana".

L’alcalde també ha incidit que "hem de garantir el transport urbà en determinats centres escolars". Ha afirmat que hi ha converses amb la Generalitat sobre això i que a partir del pròxim curs preveu "augmentar el transport urbà col·lectiu cap a l’escola Espiga".

