L’ajuntament de Lleida aprova els comptes de 2025 amb els vots a favor del PSC i Junts

El ple de l’ajuntament de Lleida ha aprovat aquest matí el pressupost de 232 milions d’euros per a aquest any amb els vots del govern del PSC i el grup de Junts després que els dos partits van redactar la proposta de forma conjunta. Un acord que es va fer públic fa ja unes setmanes i que reedita el que van forjar per als comptes de l’any passat, que també es van aprovar després d’un pacte entre socialistes i juntaires. Una entesa que ha estat objecte de crítiques per part de la resta de grups oposició, especialment ERC, que han votat en contra de l’aprovació del document després de qualificar-lo de mediocre, poc ambiciós i allunyat de les necessitats reals dels ciutadans. Per la seua part, tant l’alcalde, Fèlix Larrosa, com la portaveu de Junts, Violant Cervera, han destacat que són uns comptes "expansius per solucionar els problemes de Lleida i impulsar els grans projectes de ciutat" i que ambdós partits vetllaran "de forma exigent i vigilant" el compliment dels acords.

El debat l’ha iniciat la tinenta d’alcalde de Bon Govern, Carme Valls, que ha lloat la col·laboració de Junts per elaborar un pressupost "que busca transformar la ciutat per fer-la més còmoda, bonica, sostenible i funcional per a tothom". Ha detallat que el document preveu desenvolupar el pla de l’estació, el nou model firal, recuperar les termes romanes de Cardenal Remolins, la reforma de Les Basses d’Alpicat, Riu Ebre i Doctor Fleming, la millora dels equipaments esportius i reforçar les polítiques enfocades en habitatge i joventut. "Són uns pressupostos que estableixen les bases per a una ciutat alegre", ha assenyalat Valls.

El cap de l’oposició i del PP, Xavi Palau, ha qualificat el debat d’aquest matí d’"insuls perquè el pressupost ja està aprovat després de l’acord entre PSC i Junts" i que el document "no inclou cap altra aportació que no s’hagi anunciat aquests últims dotze mesos. Res no canvia i tot segueix com sempre", ha dit Palau, que ha qualificat els comptes de "mediocres perquè a l’acord també s’ha sumat molt mediocre". Molt més dura ha estat la seua homòloga d’ERC, Jordina Freixanet, que va acusar al PSC de continuar vivint "del llegat republicà del passat mandat" i d’assumir despeses quotidianes com el manteniment de la via pública i dels edificis municipals endeutant-se. "Estem davant d’un govern que no compleix i no escolta", ha asseverat Freixanet, que també ha carregat contra l’acord PSC-Junts. "Han prioritzat uns socis tot el mandat i a la resta ens volen de comparsa", ha dit la líder dels republicans, que ha afegit que Larrosa "ha reeditat el pacte dels àngels que van fer Àngel Ros amb Ángeles Ribes el 2015, en el qual Ciudadanos feia de crossa del PSC sense estar en el govern, però ara a l’acord que han fet amb Junts, que li ha salvat el mandat, el podrien anomenar el pacte de la lletera per tot el que promet i no es farà". Valls ha contestat a Freixanet recordant-li que ERC va governar amb Junts el passat mandat ."Si ho fa ERC és fantàstic però si ho fa el PSC és un escàndol", li ha retret Valls, mentre que Larrosa ha demanat "de deixar de banda baralles i mals rotllos i que tothom assumeixi el que ha dit en aquesta cambra".

Una altra de les protagonistes del debat ha estat Violant Cervera, que ha defensat l’acord pressupostari destacant que "la vocació de govern d’un partit es demostra quan està en l’oposició", que ha justificat l’acord assenyalant "l’alt grau de coincidència en les nostres propostes i les del PSC". Ha remarcat que malgrat aquest acord no entraran en el govern i que "des d’aquesta oposició vigilant treballarem per Lleida, aquesta és la nostra manera de fer política municipal, vetllar pels grans temes de la ciutat i per millorar el dia a dia dels seus habitants".

Per la seua part, la portaveu de Vox, Glòria Rico, ha dit que "no hi ha per on agafar" el pressupost, que no dona resposta a les necessitats dels lleidatans i ha criticat que el govern no els hagi cridat per fer aportacions, a la qual cosa Valls li ha replicar que la resta de grups van enviar les seues propostes sense que ho demanessin. La seua homòloga del Comú, Laura Bergés, que ha seguit la sessió de forma telemàtica, ha lamentat que el pressupost no tracta qüestions sobre mobilitat, seguretat, habitatge i sostenibilitat.