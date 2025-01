L'Horta denuncia que el canvi d'una línia MAT afectarà més habitatges

La Plataforma Lleida contra la MAT va denunciar ahir que la proposta per modificar el traçat de la línia elèctrica Volans Solar, que passa per la partida de Quatre Pilans, afectarà més habitatges dels previstos inicialment i que aquest canvi arriba després que Generalitat i Paeria els diguessin que no era possible. Així ho va assegurar el portaveu de l’entitat, Adrià Drago, que va detallar que aquesta modificació està en exposició pública i el canvi “comporta que la línia elèctrica passi d’afectar 14 habitatges a 23”. Arran d’aquesta situació, la plataforma presentarà al·legacions al projecte i confia que la Paeria també ho faci, ja que “en principi el traçat no es podia canviar i ara hem vist que ho fan per donar cabuda a més parcs solars a la zona”.

D’altra banda, Drago també ha assegurat que l’ajuntament ja ha concedit la llicència d’obres a Rascon Solar per construir la línia elèctrica que connectarà Alcarràs amb Albatàrrec a través de l’Horta i que suposa “l’inici del procés d’expropiació dels terrenys”. Va detallar que la llicència d’obres la va atorgar l’ajuntament el 31 de desembre i que “ara començaran a contactar amb els propietaris dels terrenys que no han volgut firmar que la línia hi passi per expropiar-los”. Així mateix, Drago va afirmar que s’està projectant una línia d’evacuació elèctrica entre Aragó i Espluga de Francolí, el traçat del qual afectaria Lleida. “El projecte planteja que la línia per l’Horta sigui aèria o soterrada seguint el ferrocarril d’alta velocitat i esperem que la Paeria exigeixi que es faci la segona opció”, va concloure Drago.

La plataforma Lleida contra la MAT diu que la Paeria ha donat permís per fer una altra línia que creua l’Horta

Aquest diari va preguntar ahir per aquestes qüestions a l’ajuntament sense obtenir resposta.