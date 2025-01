El Joan Oró estrena aula tecnològica per a alumnes d'FP d'esports

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’institut Joan Oró ha estrenat aquest curs una aula amb diversos equipaments tecnològics per als alumnes d’FP de guia al medi natural i de temps lliure, condicionament físic i ensenyament i animació socioesportiva, així com dels estudis de règim especial de futbol i salvament i socorrisme. Compta amb sensors i cèl·lules fotoelèctriques per mesurar la força en extremitats inferiors, la velocitat de reacció, la força i l’acceleració amb l’objectiu de millorar la valoració del rendiment esportiu.

Els alumnes també disposen de quatre ulleres de realitat virtual per practicar emergències mèdiques i primers auxilis, així com de càmeres, micròfons i la tecnologia chroma per a la creació de continguts educatius multimèdia. Finalment, el centre compta amb quatre drons d’última generació capaços de portar a terme seguiments, esquivar objectes i volar de forma autònoma. L’aula, anomenada Ateca, és fruit d’una inversió de 55.000 euros dels fons europeus Next Generation.

L’institut Joan Oró és un dels 71 centres educatius de Catalunya que transformaran les seues aules d’FP en aquests espais de tecnologia aplicada. La directora del centre, Imma Romero, considera que la iniciativa “és un impuls molt important per a la formació i el futur professional dels nostres alumnes” perquè “permetrà que tinguin accés a recursos tecnològics capdavanters, preparant-los per afrontar amb èxit els reptes professionals del futur”. Així mateix, afirma que “la implantació d’aquesta aula reforça el nostre compromís amb una formació de qualitat i adaptada a les necessitats del mercat laboral actual”.