Rebaixes de quasi el 50% en els AVE de Lleida a Andalusia en bitllets comprats fins al 14

La companyia ferroviària Renfe va llançar ahir una campanya de rebaixes que ofereix viatjar des de Lleida a Andalusia en trens AVE, Alvia i Intercity a partir de 35 euros i a ciutats del nord d’Espanya a partir de 20 sempre que els bitllets es comprin abans que acabi el dimarts 14. Les ciutats que entren en aquesta promoció a les quals es pot viatjar des de Lleida són Bilbao, Pamplona, Sant Sebastià, Vitòria, Sevilla, Granada, Màlaga i Còrdova.

Actualment, el bitllet per viatjar a les ciutats del nord té un preu base de 36 euros per anar a Bilbao, de 25 per a Pamplona i de 30 per a Sant Sebastià i Vitòria. D’altra banda, un viatge d’anada a Sevilla des de l’estació Lleida-Pirineus costa ara mateix entre 55 i 60 euros, el mateix que per anar a Granada, Màlaga i Còrdova, així que amb aquesta promoció de Renfe el preu de l’abonament podria arribar a sortir a gairebé la meitat del cost original. Altres itineraris que entren dins de la promoció són anar de Madrid a Lleida des de 21 euros (en el sentit invers, no), Barcelona-València des de 20 euros, i de Barcelona a les ciutats gal·les de Lió i Marsella per 39 euros i a Montpeller i Nimes per 29. També ofereix bitllets des de 18 euros per anar de Madrid a Saragossa o Osca, o entre la capital i Còrdova, Sevilla, Màlaga i Granada.

Aquestes tarifes base són per als bitllets de categoria Bàsic o Estàndard, que no admeten canvis ni devolucions. Tanmateix, en aquesta campanya Renfe ofereix l’opció de canviar a la categoria Elegeix, que permet fer canvis gratuïts al bitllet, modificar-ne el titular, bonificiacions en cas de retard i seients més còmodes, pagant només un euro més.

Una avaria deixa inoperativa la línia de la costa durant dos hores

■ Una avaria en un tren de mercaderies entre les estacions d’Alcover i Reus (Baix Camp) va obligar a tallar la circulació de la línia R14, que uneix Lleida i Barcelona a través de Tarragona i Reus, durant gairebé dos hores. Davant d’aquesta situació, Renfe va oferir un servei alternatiu per carretera entre la Plana-Picamoixons i la capital del Baix Camp fins que va restablir el servei, que va ser poc després de les 15.00 hores. Al desembre, l’incident que va tenir un tren amb la catenària va obligar a tallar la circulació de les línies R14 i R13.