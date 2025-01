Detingut per incendiar quatre contenidors a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una patrulla de la Guàrdia Urbana va detenir poc abans de les vuit del vespre d’ahir un home de 39 anys com a presumpte autor de l’incendi que va cremar completament tres contenidors d’escombraries i en va danyar un més a la confluència dels carrers Bisbe Messeguer i Doctor Combelles, a ple centre de Lleida.

La crema, que es va produir poc després de dos quarts de vuit del vespre, va obligar a confinar els veïns del número 30 de Doctor Combelles per evitar que poguessin patir intoxicacions pel fum.

Segons sembla, l’acció del presumpte piròman va ser observada per un comandament de la Guàrdia Urbana fora de servei i que va alertar tant els Bombers, que van mobilitzar una dotació per apagar el foc, com la Policia Local.

Una patrulla va detenir el presumpte autor del foc al carrer Pius XII, davant l’escola Joan XXIII i fins on l’havia seguit el policia fora de servei, com a presumpte autor d’un delicte de danys. El foc va destrossar per complet els contenidors d’escombraries orgàniques, de vidre i de la fracció resta, va afectar el de paper i no va afectar el d’envasos.

D’altra banda, els Bombers van apagar ahir l’incendi d’una paperera a la plaça Utxesa de Lleida i el d’una altra al costat de la C-12 a Balaguer i van atendre un foc en un pis del carrer Besòs de la capital, un dels ocupants del qual va resultar intoxicat a l’inhalar fum.