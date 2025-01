L'empresa de Lleida investigada importava 25 camions setmanals d'escombraries des d'Itàlia

El dispositiu de transport d’escombraries des d’Itàlia que gestiona el grup lleidatà Griñó ha inclòs en els últims quatre anys l’arribada de 25 camions setmanals, de tres a quatre diaris. La Guàrdia Civil sospita que aquesta activitat pot ser il·legal i l’empresa ho nega, assegurant que ha actuat sempre de forma legal.

Els vehicles recorrien distàncies de 1.600 a 2.000 km des de les ciutats italianes, els gestors municipals de les quals contractaven els seus serveis per desfer-se dels residus, entre aquestes Nàpols i Milà, fins a les seues destinacions en abocadors de Tarragona i Conca. En ocasions els vehicles creuaven la Mediterrània als ferris que surten de Nàpols, Gènova o Civitavecchia (Roma).

Aquest tràfec, l’inici del qual, el 2021, coincideix amb la fi de l’entrada de brossa amb vaixell pel port de Tarragona (hi va haver un episodi puntual el febrer del 2022), va generar, segons les indagacions de la Guàrdia Civil, uns ingressos de gairebé 120 euros per tona: 19 milions d’euros per portar 160.000 tones de residus que, gràcies a un presumpte aparell de falsificacions documentals, segons indiquen les investigacions, incloïen material tòxic que no era declarat com a tal o que, si ho era, no acabava rebent els tractaments d’avaluació.

L’empresa afirma que “sempre ha actuat d’acord amb la legalitat” i mostra la seua “disposició a col·laborar amb la investigació”, segons va explicar un portaveu de la firma.

Mentrestant, diversos grups ecologistes van reclamar ahir responsabilitats a la Generalitat per la seua falta d’acció davant d’un presumpte cas de contraban de residus de la magnitud que descriu la informació difosa per la Guàrdia Civil.

“L’administració no ha fet la seua feina de manera adequada, i no ha portat el control del component lucratiu”, va dir a TV3 Víctor Álvarez, coordinador a Catalunya d’Ecologistes en Acció.

Un portaveu de l’Agència Catalana de Residus va declinar pronunciar-se. L’organisme es va comprometre mitjançant una resolució datada a l’abril a “garantir el compliment de la normativa sobre el trasllat transfronterer de residus” en el període 2024-2028.

Els arrestats passaran avui a disposició judicial

El jutjat d’Instrucció número 4 de Tarragona té previst interrogar avui els detinguts i investigats, entre ells J.G. i A.M., dos dels màxims responsables de la firma lleidatana. Els arrestats s’haurien negat a declarar en seu policial, segons van informar fonts solvents.

Hi ha quinze persones detingudes i/o investigades pels delictes de pertinença a organització criminal, contra el medi ambient i falsedat documental en una causa que escatxiga set empreses. La Ucoma (Unidad Central Operativa del Seprona) va intervenir dimarts passat en un escorcoll que es va allargar durant cinc hores a la seu de Griñó els ordinadors i els telèfons mòbils que utilitzaven els arrestats. També es van emportar la documentació de compilance, que inclou les previsions de compliment normatiu.