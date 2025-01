Operació contra el contraban d'escombraries en una empresa de Lleida amb 15 imputats

Agents de la Guàrdia Civil vigilen l’accés a la seu de Griñó ahir durant l’escorcoll per la Ucoma. - MAGDALENA ALTISENT

La magistrada del Jutjat d’Instrucció número 4 de Tarragona, Sara Leo, va desencadenar ahir una batuda amb quinze persones detingudes o imputades per la seua presumpta participació en una trama dedicada al contraban de residus des d’Itàlia que suposadament operava entorn de l’empresa lleidatana Griñó Ecològic i que ha escatxigat un total de set societats, diverses de les quals filials de la primera.

Després de l’operació, desenvolupada per la Ucoma (Unitat Central Operativa de Medi Ambient) i que va incloure escorcolls en cinc oficines i instal·lacions de tractament de residus de Lleida, Riba-roja d’Ebre, Constantí i Almonacid del Marquesado (Conca), els detinguts van ser traslladats a Tarragona, on aniran passant a disposició judicial en els pròxims dies.

L’operativa, segons va explicar la Guàrdia Civil, va consistir a importar d’Itàlia, per encàrrec d’empreses de gestió de residus d’aquell país i amb un preu de 19 milions d’euros, 160.000 tones d’escombraries des del 2021 “emparats sota documentació falsificada i sense haver estat sotmesos a cap tipus de tractament”.

Els residus viatjaven per carretera d’Itàlia a Espanya, on “diàriament eren dipositats de forma descontrolada tones de residus tòxics de tota mena, incloent residus perillosos i tòxics, en localitats de Tarragona i Conca”, va informar l’institut armat.

La investigació apunta al tràfic de residus com bateries de cotxe o líquid refrigerant d’electrodomèstics i de vehicles, entre d’altres, que creuaven la frontera emparats per documentació que ometia la seua presència i “podria estar falsificada”, i que acabaven dipositats en abocadors, alguns d’aquests de filials de Griñó, sense els preceptius processos de tractament i avaluació.

La investigació atribueix als imputats i detinguts la presumpta autoria dels delictes ecològics i de falsedat documental, a més de considerar-los integrants d’una organització criminal.

L’operació, batejada com Rifuiti (escombraries, en italià), va arrancar amb la identificació d’“una sèrie d’empreses interrelacionades” que “comerciaven a grans nivells amb residus italians” i que, segons les indagacions, havien estat contractades per les firmes italianes “per estalviar costos”.

“Tones de residus urbans de tot tipus” acabaven enterrades “diàriament” després de simular mitjançant empreses interposades “diferents tractaments i operacions que mai es van realitzar”, resumeix la Guàrdia Civil.

La firma manté que sempre ha actuat dins de la legalitat

“La companyia sempre ha actuat d’acord amb la legalitat”, va assenyalar ahir un portaveu de Griñó Ecològic, que va afegir que el grup empresarial “s’ha posat a disposició de les autoritats per col·laborar en tot el que li sigui requerit i confia que l’assumpte quedarà aclarit com més aviat millor”. Els responsables del grup empresarial van declinar efectuar més valoracions sobre la investigació, “per respecte” cap a aquesta, ja que les diligències han estat declarades secretes per la jutge.