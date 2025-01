El Pla Iglú registra més de 3.000 pernoctacions en dos mesos

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alberg per a persones sense llar que la Paeria ha habilitat aquest hivern al vell col·legi Cervantes i l’allotjament d’urgència que facilita la Fundació Jericó, ambdós ubicats al Centre Històric, han registrat 3.063 pernoctacions en dos mesos, des que el Pla Iglú es va posar en marxa el 15 de novembre fins dimarts passat 14 de gener. Suposa una mitjana de 51 usuaris diaris. En 25 dies d’aquest període (gairebé la meitat) es va activar la “situació 1”, quan es preveuen temperatures nocturnes inferiors a 2 graus.

Al seu torn, la Paeria indica que durant aquestes nits tan fredes “els cossos de seguretat i els educadors de carrer porten a terme una recerca activa de persones que pernocten al carrer, els informen de la possibilitat d’allotjar-se a l’equipament destinat a l’acollida nocturna d’urgència i els acompanyen si és necessari”. No obstant, explica que “si no hi volen anar, s’ha de respectar la seua decisió i s’ofereixen mesures d’autoprotecció” com ara te calent, mantes o sacs de dormir.

L’antiga escola Cervantes, ubicat entre els carrers Cavallers i Companyia, s’ha estrenat aquest hivern com a seu provisional del Pla Iglú a la segona i tercera planta. S’han habilitat habitacions compartides, menjador i sala d’estar per a un màxim de 70 persones. Aquest equipament, que funcionarà fins al 31 de març, substitueix el pavelló 3 de la Fira com a alberg d’hivern. D’aquesta manera, forma part del nou model d’inclusió que la Paeria va anunciar l’octubre de l’any passat, amb les crítiques dels veïns del Centre Històric que consideren que el barri està “sobresaturat” de serveis socials.