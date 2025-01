El comerç de proximitat es reivindica davant de l'online

El comerç de proximitat es reivindica i defensa que pot coexistir amb el comerç electrònic i les noves tecnologies, a les quals s’ha d’adaptar. Així va quedar patent ahir a la primera Cimera del Comerç a Catalunya que es va celebrar a Vic, amb la participació d’uns 200 representants del sector, entre els quals 25 de Lleida. “El comerç de proximitat és més necessari que mai tant com a agent de socialització com per decidir el model comercial”, va remarcar Manel Llaràs, de Pimec Comerç i present a la cimera. Va subratllar que necessiten incorporar les eines digitals, no només la venda online sinó per a la gestió i per “conèixer millor els clients”, però sempre amb un local “a peu de carrer”.

En aquest sentit, el president de Pimec, Anoni Cañete, va incidir que “els carrers on hi ha comerç tenen vida i són més segurs”.

Així mateix, va assenyalar que un dels reptes del sector és la falta de relleu generacional. “No trobem persones per treballar, alguna cosa devem fer malament”, va indicar, i va demanar més recursos per a formació. També va denunciar un excés de burocràcia. “Dels deu papers que ens demana l’administració, set ja els té”, va destacar.