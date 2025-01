Nous jutges per a Lleida, Cervera, Balaguer, la Seu, Solsona i Fraga

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les comarques lleidatanes i de la Franja rebran deu nous jutges de la 73 promoció de la Carrera Judicial que demà rebran els seus despatxos a Barcelona. Segons va informar el Consell General del Poder Judicial, es cobriran vuit places de jutges titulars a la província de Lleida: Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1, núm. 2 i núm. 3 de Balaguer; Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Cervera; Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de la Seu d’Urgell; Jutjat de Violència sobre la Dona núm. 1 de Lleida; Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Solsona, i un o una jutge d’adscripció territorial a la província de Lleida. Així mateix, se n’incorpora un altre a expectativa de destinació. A aquests cal sumar el nou titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de Fraga.

Catalunya és la comunitat a la qual aniran destinats més membres de la nova promoció judicial, ja que comptarà amb un total de 48, el 35% dels 137 nous jutges.

Segons l’enquesta de l’Escola Judicial, el perfil dels nous jutges és el d’una dona, ja que representen el 67,15% del total i tornen a ser majoria, com passa des del 1997, amb una edat mitjana de 30 anys, que ha necessitat 5 anys i dos mesos per preparar l’oposició i que no té familiars que exerceixin o hagin exercit una professió jurídica. Tenint en compte la residència habitual, només 8 procedeixen de Catalunya.

D’altra banda, el Consell de Ministres va aprovar ahir un avantprojecte per modificar la llei orgànica del Poder Judicial en el qual inclourà un examen escrit per a l’accés a la carrera judicial i fiscal, ampliarà el nombre de places i de beques per a opositors i a més prohibirà el finançament privat d’associacions judicials. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, va explicar que s’incorporarà un exercici escrit, que serà anònim, en el qual es valorarà la capacitat d’escriure i relacionar conceptes jurídics. També s’establirà un sistema de beques per una quantia equivalent al salari mínim durant quatre anys i s’habilitaran centres d’estudi. Tres de les quatre associacions de jutges –l’Associació Professional de la Magistratura (APM), l’Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) i Foro Judicial Independiente (FJI) núm. van avisar que aquesta reforma pot servir per “ficar” jutges substituts per la “porta del darrere”.