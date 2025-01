Denuncien l’acumulació d’escombraries a Alcalde Costa

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Al barri d’Instituts-Sant Ignasi de Lleida, els veïns han assolit un punt límit de tolerància davant de la constant acumulació de bosses d’escombraries i altres residus entorn dels tres contenidors situats en la intersecció dels carrers Alcalde Costa i Ramon Soldevila. Aquesta problemàtica, que s’arrossega des de fa anys segons els residents, està generant un profund malestar en la comunitat.

Montse Sanjuan, presidenta de la junta veïnal, assevera: "Fa anys que reclamem solucionar el problema, però sembla que les nostres queixes cauen a orelles sordes". La representant veïnal proposa com a mesura pal·liativa la instal·lació de dos contenidors addicionals per donar l’abast a la quantitat de rebutjos generats en aquesta zona, que concentra nombroses terrasses de bars i altres negocis.

A més, Sanjuan planteja resituar estratègicament els contenidors, desplaçant-los cap a la part inferior del carrer Ramon Soldevila. L’objectiu és doble: d’una banda, es busca mitigar l’impacte visual negatiu que suposa la presència d’aquests receptacles en una via per als vianants emblemàtica com a Alcalde Costa; per un altre, es pretén facilitar la recollida dels residus en situar-los a la vorera oposada.