La Paeria substituirà les canonades amb amiant de la xarxa d'aigua a Balmes i Rovira Roure

L’ajuntament substituirà les canonades de fibrociment (material que conté amiant) de la xarxa d’aigua a les avingudes Balmes i Rovira Roure, a la Zona Alta, i el carrer Artur Mor, a la Mariola, durant els mesos d’estiu gràcies a una subvenció d’1,2 milions d’euros de la Diputació. El projecte comportarà la substitució de 606 metres lineals de canonades i la renovació de 41 escomeses domiciliàries d’aigua que poden contenir plom i les canonades de fibrociment seran substituïdes per altres de polietilè. Les zones afectades seran l’avinguda Balmes entre la plaça Cervantes i Prat de la Riba, on s’aixecarà tota la vorera dels números parells, al costat d’Hisenda; la vorera parell de l’avinguda Rovira Roure entre la plaça Ricard Viñes i passeig de Ronda; i la vorera del carrer Artur Mor que dona al centre cívic de la Mariola i als números parells.

El projecte va ser presentat pel govern municipal en la comissió de Gestió de la Ciutat d’ahir i la previsió és que les obres comencin entre els mesos de maig i juny i duraran un màxim de cinc mesos. La tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, va dir que amb la subvenció de la Diputació cobriran el cost íntegre de les obres i que, a més de millorar la xarxa d’aigua, renovaran el paviment de les voreres que s’aixecaran, ja que les de Balmes i Artur Mor “es troben en mal estat”. La tinenta d’alcalde va afegir que a més de les que retiraran aquest estiu encara hi ha canonades amb amiant en diversos punts de la ciutat i que l’empresa concessionària cada any programa inversions per anar renovant-les.

El consistori també renovarà les canonades d’aquest carrer a l’altura del centre cívic de la Mariola

Paral·lelament, en la comissió també es va informar de la modificació del planejament que afecta l’aparcament del Barris Nord, que acull el mercat de Pardinyes. Està considerat zona verda i passarà a ser d’equipament comunitari. Al seu torn, el sector situat entre la carretera C-13, la séquia quarta del canal d’Urgell i el polígon Camí dels Frares passarà a ser zona verda. El Comú va criticar que amb aquest canvi Pardinyes “perd 16.000 metres quadrats de zona verda”, que “podria haver-se destinat al lleure i descans per a la ciutadania”. També es va informar de la dissolució del consorci per desenvolupar l’Àrea Residencial Estratègica i de la licitació de la primera fase del Centre d’Atenció a Temporers.

La renovació de 14.545 fanals començarà al juny i durarà un any

Un altre dels punts dels quals es va informar en la comissió d’ahir va ser el del contracte per a la renovació de 14.545 punts de llum de la ciutat que actualment són de vapor de sodi i passaran a ser led. Una actuació que la Paeria afrontarà gràcies al crèdit de 8,6 milions d’euros que li ha atorgat el ministeri de Transició Ecològica, que es tornaria amb l’estalvi en electricitat que tindrà la Paeria amb la renovació dels fanals, que estima que serà d’entre 10 i 12 milions d’euros. La renovació dels fanals haurà d’estar adjudicada al juny i a partir d’allà tindran un any per canviar els 14.545 punts de llum. Aquest contracte forma part del de manteniment de l’enllumenat públic, ja que l’actual acaba aquest any. Tindrà una durada de dotze anys, un pressupost total de 32,9 milions d’euros i preveu invertir 6,7 milions a eliminar els punts foscos i en la millora la qualitat de l’enllumenat de la ciutat.