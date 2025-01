Alerten d'una estafa amb bitllets gratis de transport a l'àrea de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana, l’Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) Àrea de Lleida i Moventis van alertar aquest dijous d’una estafa que s’ha detectat per les xarxes socials sobre transport gratuït a Lleida. Es tracta d’una publicació d’un perfil denominat Transport públic a Lleida, que ofereix viatjar per només dos euros durant tres mesos.

El text és el següent: “Transport per als residents de Lleida! Autobusos de Lleida celebra el seu aniversari oferint una targeta exclusiva amb beneficis excepcionals. Obteniu la targeta commemorativa a un preu promocional i gaudiu de viatges il·limitats per Lleida i els seus voltants durant tres mesos per només dos euros. Afanyeu-vos! Només hi ha 500 targetes disponibles a aquest preu especial. Feu clic a l’enllaç per a més detalls.”

D’aquesta manera, van fer una crida a no accedir a l’enllaç i utilitzar només els canals oficials de la Paeria, ATM Àrea de Lleida i Moventis. En els últims anys s’han disparat les estafes que suplanten entitats bancàries, organismes i institucions, entre d’altres.