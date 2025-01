Ja es coneixen les dates de la preinscripció escolar 2025-2026 per a infantil, primària i ESO

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Ja es coneixen les dates de la preinscripció escolar per al curs 2025-2026 per als nivells d'infantil, primària i ESO. El procés de sol·licitud de plaça escolar s'iniciarà el proper 12 de març per als infants del segon cicle d'infantil i primària, mentre que per a la secundària començarà dos dies més tard, el 14 de març.

Un cop finalitzat el període de preinscripció, que durarà fins al 26 de març, es publicarà la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional el dia 24 d'abril. A partir d'aquesta data i fins al 29 d'abril, les famílies podran presentar reclamacions en cas de desacord amb la puntuació obtinguda.

El sorteig del número de desempat tindrà lloc el 8 de maig, i l'endemà es farà pública la llista de sol·licituds ordenada segons la puntuació definitiva. Finalment, el 16 de juny es coneixerà la llista final d'alumnes amb plaça assignada per al curs 2025-2026 en els diferents centres educatius.

Cal recordar que la preinscripció escolar és un tràmit imprescindible per a totes aquelles famílies que vulguin assegurar una plaça per als seus fills en el centre educatiu desitjat. És important respectar els terminis establerts i presentar tota la documentació requerida per tal de garantir una correcta participació en el procés.