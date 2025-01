Tretze escoles de Lleida ensenyen àrab i cultura marroquina i mitja dotzena, romanès

Tretze escoles de Lleida imparteixen aquest curs classes d’àrab a un total de 350 alumnes en el marc del programa Llengua Àrab i Cultura Marroquina, que impulsa el departament d’Educació, i mitja dotzena de col·legis també ensenyen romanès. Les classes s’imparteixen majoritàriament en horari extraescolar, amb una o dos sessions setmanals al migdia o a la tarda, i s’ofereixen a tot l’alumnat del centre, malgrat que habitualment s’hi inscriuen només escolars de famílies originàries d’aquests països.

Actualment hi ha quatre docents d’àrab, tres homes i una dona, i cadascú s’encarrega de diversos centres. En el conjunt de Catalunya són 34 professors per a 120 centres i 1.831 alumnes, segons una resposta parlamentària de la consellera d’Educació, Esther Niubó. Així mateix, Lleida compta amb un docent de romanès. Els de les dos llengües estan subvencionats pels governs dels respectius països, a través de convenis.

L’escola Minerva del barri de Balàfia, per exemple, imparteix tots dos idiomes. L’àrab l’inicien a tercer de Primària, com fan la majoria de centres, perquè consideren que abans podria interferir en l’aprenentatge de la lectoescriptura al ser un alfabet diferent del del català i castellà, explica la directora. En canvi, el romanès, al tenir una arrel comuna, el comencen ja a Infantil.

El col·legi Pardinyes també participa en el programa i remarca que se centra a ensenyar àrab i cultura marroquina, no l’Alcorà. La directora subratlla també que aquestes sessions, que són gratuïtes, “permeten als alumnes preservar la seua identitat i conèixer la seua cultura respectant la pròpia del país d’acollida”, de manera que ajuden a fomentar la tolerància i la inclusió.

Destaca que el 85% de l’alumnat d’aquest centre és d’origen migrant, la majoria àrabs, i que les famílies van començar a demanar aquest servei d’ensenyament d’àrab fa uns anys. Va afirmar que en el seu cas poden atendre totes les sol·licituds, mentre que en altres centres es veuen obligats a recórrer a un sorteig per adjudicar les places (unes dotze per classe), com ha ocorregut aquest curs a l’escola Sant Josep de Calassanç, també a la capital.

La directora assenyala que fa temps que imparteixen àrab a petició de les famílies i recalca que tant aquestes com els escolars que segueixen les classes estan “molt contents” amb aquest programa. Al col·legi Seu Vella, ubicat al Centre Històric, imparteixen àrab al migdia, després del menjador, i el seu director apunta, com a curiositat, que aquest curs s’ha inscrit una alumna que no és marroquina, sinó originària del Senegal. En aquest sentit, la directora de l’escola Joan Maragall de la Bordeta indica que aquest any han registrat demanda per aprendre àrab per part de famílies d’altres centres del barri o fins i tot de nens que van a escoles de fora però viuen a la Bordeta. Per això, es plantegen proposar a Educació que les classes es facin al centre cívic i no circumscrites només als estudiants del Joan Maragall.

Els seus docents també exerceixen de traductors amb les famílies

El professor d’àrab del col·legi Pardinyes, Taoufik Lahmidi, a més de fer classes als alumnes de tercer, quart, cinquè i sisè de Primària, també exerceix com a traductor amb les famílies d’origen àrab en tutories i altres activitats, com en les visites amb la psicopedagoga o la treballadora social o fins i tot festes de fi de curs o colònies.

La directora del centre assenyala que l’ajuntament de Lleida també disposa de servei de traducció, però incideix que el professor del programa de llengua àrab i cultura marroquina també té assignada una hora d’atenció a les famílies, la qual cosa els va “molt bé” per comunicar-se amb les que no coneixen el català i el castellà. Subratlla que aquesta situació ajuda a establir vincles i una relació de confiança.