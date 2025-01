Novetats a La Meva Salut: activen la doble autenticació per entrar amb contrasenya

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

A partir d'aquest dijous, els usuaris de La Meva Salut que accedeixin a la plataforma amb contrasenya rebran un codi numèric únic per SMS al telèfon registrat. Aquest codi serà necessari per completar l'autenticació i poder consultar la informació sanitària personal, comunicar-se amb professionals mèdics i realitzar altres gestions en línia. La implementació del sistema de doble factor d'autenticació s'aplicarà tant a la versió web com a l'aplicació mòbil de La Meva Salut.

Aquesta mesura de seguretat addicional arriba després que el Departament de Salut detectés més de 150 casos de suplantació d'identitat entre els mesos de juny i novembre. Tot i que no es va produir un "hacking" de la plataforma en si, els suplantadors van aconseguir accedir a ordinadors de les víctimes per robar-los les contrasenyes. Un cop dins, van modificar dades de contacte, contrasenyes d'accés i en alguns casos van activar l'eConsulta per sol·licitar prescripció de fàrmacs.

A banda de la doble autenticació, Salut ha desplegat altres millores per reforçar la seguretat digital. S'ha incorporat l'idCAT Mòbil com a sistema alternatiu d'identificació, que es pot obtenir presencialment a les oficines d'atenció ciutadana (OAC) o per Internet. També s'han reforçat les polítiques de contrasenyes personals i s'ha introduït la notificació automàtica per email quan es modifiquen dades de contacte associades al compte.

En cas de dubtes sobre el nou procés d'accés a La Meva Salut, els usuaris poden contactar amb el 061 Salut Respon o adreçar-se al seu centre d'atenció primària (CAP). El Departament de Salut seguirà treballant per garantir la màxima protecció de les dades sanitàries dels ciutadans i prevenir futurs incidents de seguretat.