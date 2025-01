Els salaris d'alts càrrecs de Salut i de l’ICS a Lleida: entre 90.000 i 115.800 €

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els alts càrrecs del departament de Salut i de l’Institut Català de la Salut (ICS) a la demarcació de Lleida van rebre el 2023 retribucions anuals que van des dels 90.000 fins a una mica més de 115.000 euros bruts, incloent dietes, incentius i direcció per objectius entre altres complements. Així ho detalla una resposta parlamentària de la consellera Olga Pané, que dona la relació del que van cobrar aquell any tots els alts càrrecs i personal directiu de Salut.

A les comarques de Lleida, la retribució més gran correspon al gerent territorial de l’ICS i de l’hospital Arnau, Alfons Segarra, amb 115.807,86 euros bruts.

Mentrestant, els que eren gerents de la regió sanitària de Lleida, Raül Llevot, i de l’Alt Pirineu i Aran, Miquel Abrantes, van percebre 97.539,83 i 92.735,61 euros, respectivament, i la directora d’Atenció Primària, Pilar Vaqué, va cobrar 90.101,05 euros bruts. Per la seua part, Carlos Tobar va ingressar 31.262,48 euros pels quatre mesos que va exercir com a director de l’Arnau entre gener i abril del 2023.

A nivell de Catalunya, la retribució més elevada va ser la del director general de l’Hospital Clínic de Barcelona, Josep Maria Campistol, amb 140.244,36 euros, seguit d’Anna Millán, directora general del Banc de Sang i Teixits, amb 136.623,50. El tercer lloc és per al gerent del Consorci Sanitari del Maresme, Rafael Lledó, amb 134.503,42, just davant d’un lleidatà, Adrià Comella, que en va cobrar 134.147,40 com a director gerent de l’hospital de Sant Pau. Uns altres dos lleidatans, Ramon Canal (llavors director del Catsalut) i Anna Aran (directora del Consorci Parc Taulí), van percebre 122.976,95 i 131.523,92 euros, respectivament