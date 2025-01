El jove mort en electrocutar-se a l’estació de Lleida va accedir al tren per l’andana

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El jove de 25 anys que va morir aquest dimarts després de patir una descàrrega de la catenària a l’estació de Lleida hauria pujat al sostre del tren Alvia després de saltar-se els controls de seguretat i accedir per l’andana. Aquesta és la principal hipòtesi dels Mossos d’Esquadra, que plantegen que la víctima va accedir a l’andana juntament amb el seu amic per colar-se al tren. El cadàver del jove mort va quedar al sostre del comboi i es va calcinar per l’efecte arc (la transmissió d’energia sense que els cables de la catenària arribin a tocar-se).

El jove mort va pujar a la part superior del tren i va morir de forma fulminant en rebre una descàrrega de 27.000 volts. El seu amic, pel que sembla, anava a fer el mateix però en veure l’incendi després de la descàrrega elèctrica va patir un atac d’ansietat.

Fonts d’Adif van informar a la tarda que dos joves, que podrien ser els mateixos, havien intentat entrar dos vegades en trens d’alta velocitat que anaven Barcelona.

En un primer moment algunes informacions apuntaven que els dos homes podrien haver saltat al tren des d’una passarel·la per als vianants, però semblava improbable perquè la passarel·la és lluny, tal com va publicar aquest diari.

La víctima es va calcinar després de rebre la descàrrega elèctrica.

Els serveis d’emergència van ser alertats a les 20.26 hores i fins el lloc van acudir cinc dotacions dels Bombers, tres ambulàncies i un equip de psicòlegs del SEM i patrulles de Mossos i Urbana.

Protecció Civil va activar la Prealerta Ferrocat pel tall de circulació en la línia d’alta velocitat i l’estació va quedar durant més de dos hores sense tensió, ja que es va desconnectar per seguretat la subestació de Montagut, que alimenta les vies 1 i 2 va quedar aturat i es va habilitar un servei per carretera.

El tren Alvia en el qual va morir l’home encara és aquest dimecres parat a l’estació, pels danys que va patir en el sistema d’electrificació, i Adif encara no té data de quan podrà estar resolta l’avaria del vehicle. No obstant, la circulació dels trens no queda afectada ja que l’estació disposa d’una segona via d’alta velocitat.