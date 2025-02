L’Auditori Municipal Enric Granados celebra els 30 anys amb una gran doble proposta

Publicat per Redacció Guissona Verificat per Creat: Actualitzat:

El pròxim divendres, 7 de febrer, l’Auditori Municipal Enric Granados celebrarà els seus 30 anys amb una doble proposta per acostar aquest emblemàtic equipament cultural a tots els públics. La jornada començarà a les 19.15 h amb l'espectacle de dansa aèria Finale de la companyia barcelonina Delrevés, que oferirà una proposta de dansa clàssica innovadora, utilitzant l'arquitectura de la plaça com a suport del moviment. Els assistents podran gaudir de referències a grans ballets com El llac dels cignes i Giselle. L’entrada a aquest espectacle serà lliure.

A les 20 h, l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) oferirà el concert La Reforma de Mendelssohn a la sala simfònica, amb la soprano Sarah Aristidou i Jörg Widmann a la direcció. L’esdeveniment, que inclou la interpretació de la Simfonia n. 5, és una oportunitat per gaudir d’un dels grans compositors del segle XIX.

L’Auditori, amb una vessant educativa i social destacada, acull una sala simfònica, una sala de música de cambra, el Conservatori i l’Escola de Música municipals, i una Biblioteca-Fonoteca especialitzada en música, entre d'altres instal·lacions. Des de la seva creació, l’edifici ha estat dirigit per Antoni Pujol, Marta Marín i actualment per Puri Terrado.