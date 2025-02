Lleida Ocasió guanya també en confort al poder usar els dos pavellons firals

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El fred va ser un dels protagonistes de la jornada d’ahir del Lleida Ocasió, però no va impedir que hi hagués una bona afluència de visitants, que es va deure en part que aquest any han pogut utilitzar els pavellons 3 i 4 de la Fira. Els últims anys només havia pogut usar el segon i ahir ambdós van fer de “refugi climàtic”. Així ho va assegurar Lluís Gilabert, d’Stereo Movil, que va dir que “tornar als pavellons ha anat molt bé, ens protegeix del clima i ha animat la gent a venir”. D’altra banda, els expositors que eren a l’exterior van reconèixer que el fred no va impedir tancar operacions. “Malgrat el fred, la gent ha vingut i el resultat és òptim”, va dir Óscar Pérez, del Garaje Volkswagen Dalmau.