Les carreteres lleidatanes han tancat el mes de gener sense cap víctima mortal per accident de trànsit, quan el mateix mes de l'any passat n'hi va haver tres. L?1 de gener, un veí de Lleida de 41 anys va morir per causes naturals mentre circulava amb el seu vehicle per l?A-2 a Alcoletge. Dijous passat, un jove ciclista d'uns 30 anys va morir després que fos trobat inconscient al lateral de l'autovia A-22 al pas d'Almacelles. S?investiga si va patir una indisposició. A les carreteres catalanes, onze persones van morir en accidents al gener, de les quals 8 eren de col·lectius vulnerables.