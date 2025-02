La Paeria de Lleida veta obrir un oratori islàmic a Corts Catalanes al no complir la normativa

L’ajuntament ha prohibit a l’associació islàmica de Balàfia obrir un oratori en el número 32 del carrer Corts Catalanes perquè la vorera no té l’amplitud necessària per complir l’ordenança que regula l’obertura de centres de culte. Segons ha pogut saber aquest diari, el consistori va prendre aquesta decisió el 30 de desembre després que el 28 d’octubre l’associació que promou aquest oratori presentés la comunicació prèvia d’obres per rehabilitar el local, un antic taller que porta temps tancat. Després de revisar el projecte, els tècnics van emetre un informe que dictaminava que “l’amplitud de la vorera és inferior a 3 metres, no donant compliment a l’article 41.e sobre les condicions d’emplaçament dels centres de culte”. Per aquesta raó, va dictaminar que obrir un oratori en aquest local “és il·legalitzable”, per la qual cosa va arxivar la comunicació prèvia d’obres.

Val a recordar que l’ordenança municipal que regula l’obertura de centres de culte i que va ser modificada l’octubre del 2021 estableix que els oratoris que vulguin establir-se a la trama urbana han de tenir un aforament màxim de 200 persones (fins llavors el límit era el doble) i han de tenir una vorera de mínim de tres metres d’ample, encara que també contempla la possibilitat d’ampliar-la a costa de places d’aparcament que es considerin “susceptibles de ser anul·lades”.

També estableix que hi haurà d’haver una distància mínima de 150 metres entre els oratoris que siguin del mateix culte i de 100 si són temples d’altres confessions.

L’ajuntament va notificar d’aquesta resolució a l’associació islàmica de Balàfia el passat 7 de gener mitjançant la visita d’una patrulla de la Guàrdia Urbana al local de Corts Catalanes. A l’arriba-hi, els agents van identificar els responsables i van comprovar que s’estaven realitzant obres a l’interior del local malgrat no estar permeses. Després de parlar amb els responsables de l’entitat, que els van assegurar que no farien més treballs sense el permís corresponent, els agents van aixecar acta i en van informar l’ajuntament. Vuit dies després, el 15 de gener, els serveis tècnics d’urbanisme van corroborar que el local era incompatible amb un centre de culte i que les obres s’estaven fent sense autorització municipal.

Per tot plegat, la Paeria ha ordenat paralitzar les obres i els ha donat un mes per restablir l’estat original del local. Si no ho fan en el calendari fixat, podrien ser multats.

El de Cappont segueix en obres i sense una data d’obertura

Fa més de sis mesos que van començar les obres per condicionar un antic rentat de cotxes de l’avinguda Alacant de Cappont en un oratori de la comunitat musulmana Ibn Hazm i, de moment, no tenen data d’obertura prevista. Aquesta congregació islàmica, que és la més nombrosa de la ciutat, resava fins al 2023 al Palau de Vidre, que el va abandonar perquè es rehabilitarà i es va quedar sense espai per resar. A començaments de l’any passat va comprar el local d’Alacant, en el número 9, amb la previsió d’obrir un centre de culte en uns mesos. La previsió inicial de la comunitat era obrir a finals de l’any passat, però la retirada de la coberta d’uralita, els problemes amb la xarxa d’aigües i més demores imprevistes han obligat la comunitat a ajornar sine die l’obertura. L’anunci d’aquest nou centre de culte va generar divisió entre els veïns i la Paeria va assegurar que el local compleix la normativa.