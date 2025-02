La directora de l'Escola de Doctorat es perfila com la primera rectora de la Universitat de Lleida

Maria Àngels Balsells, catedràtica de Pedagogia i actual directora de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Lleida, es perfila com la successora de l’actual rector, Jaume Puy, de manera que es convertiria en la primera dona al capdavant de la UdL en tota la seua història. Segons ha pogut saber aquest diari, Balsells ja ha comunicat a degans, directors i altres càrrecs de la UdL la seua intenció de presentar candidatura a les pròximes eleccions al rectorat i estaria treballant per formar el seu equip. Puy no pot acabar el mandat de sis anys que estableix la nova llei d’Universitats per motiu d’edat i té previst convocar eleccions per després de l’estiu. De moment, no ha transcendit cap altra possible candidatura.

Balsells és catedràtica de Pedagogia de la facultat d’Educació, Treball Social i Psicologia i directora de la Càtedra Educació i Adolescència. També és la responsable a la UdL del grup d’investigació en Intervencions Socioeducatives en Infància i Joventut. Així mateix, l’organisme que dirigeix, l’Escola de Doctorat de la UdL, gestiona i coordina els diferents programes de doctorat que inclouen diferents àrees de coneixement. Aquest diari no va poder contactar ahir amb Balsells malgrat intentar-ho reiteradament.

En tot cas, les eleccions al rectorat encara no estan convocades, malgrat que quan Puy va ser elegit, el maig del 2023, ja se sabia que el seu mandat seria curt. De fet, podria estar tres anys al capdavant de la UdL dels sis totals (fins a complir els 70 anys), però aleshores ja va anunciar que no els completaria i que el 2025 convocaria els comicis. A començaments del desembre passat, el claustre de la UdL va aprovar els seus nous estatuts adaptats a la llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) i el rector va indicar que esperaria que els ratifiqués el Govern per convocar les eleccions. Al principi, el termini per ser publicats des de la seua aprovació és de quatre mesos, encara que podrien ser més, de manera que amb tota probabilitat la convocatòria serà per després de l’estiu, possiblement cap al mes d’octubre. Així mateix, abans dels comicis s’han de constituir també els nous claustre i consell de govern, amb la composició adaptada a la LOSU. Entre els dos mandats, Puy haurà estat rector una mica més de sis anys, ja que va ser elegit per primera vegada l’any 2019 després d’haver estat vicerector d’Investigació.

Val a dir que en la mateixa excavació també es van trobar dos monedes romanes, una frontissa decorada que podria ser d’una arca medieval, una sivella, un anell, dos claus de gran mida, una cadena i una baioneta del segle XIX.

El ‘tresor’ del solar de l’estació, en restauració

El Laboratori d’Arqueologia de la UdL ja ha restaurat un 10% del centenar de monedes del segle XII que conforma el petit tresor trobat per arqueòlegs municipals al solar on la Generalitat construeix la nova estació d’autobusos. El procés de neteja és molt lent perquè són molt fràgils i està previst que acabi després de l’estiu. La coordinadora tècnica del laboratori, Carme Prats, va indicar que són de diferents encunyacions, però totes efectuades a Jaca i de l’època d’Alfons I d’Aragó (1104-1134). L’alcalde, Fèlix Larrosa, va afirmar que les peces formaran part del futur Museu d’Història de la Ciutat. “Hem d’avançar en els acords amb el Museu de Lleida i altres equipaments”, va assenyalar el primer edil. “S’està treballant perquè sigui una realitat més aviat que tard”, va afegir.

Foment del català en la mobilitat d’estudiants

La conselleria d’Universitats ha obert una nova línia d’ajuts a la mobilitat per a estudiants de màster i doctorat de les universitats dels territoris de llengua catalana. Es tracta dels ajuts Joan Fuster, gestionats per l’Agència de Gestió d’Ajudes Universitàries i de Recerca, en col·laboració amb la Xarxa Vives i estan dotades amb 100.000 euros. Els ajuts seran de 500 euros mensuals, fins a un màxim de 6 mesos, per a alumnes que facin treballs de final de màster o tesis sobre fenòmens socials, naturals o humanístics que afectin territoris de llengua catalana i que vulguin complementar el projecte en una altra universitat de la Xarxa Vives.