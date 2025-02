Plusfresc substituirà Mercadona com a “locomotora comercial” d'un mercat de Lleida i tancarà un supermercat proper

La cadena de supermercats lleidatana Plusfresc s’instal·larà al mercat municipal de Cappont a finals d’abril i tancarà la botiga del carrer Sant Joan de Mata, tal com va avançar aquest diari en el seu dia. Així ho va corroborar ahir el director de responsabilitat social de la cadena, Rafael Oncins, que va assenyalar que “fa mesos que negociem amb l’empresa que gestiona el mercat de Cappont i hem arribat a un acord, i el que abans era una possibilitat ara és una realitat i ens traslladarem a aquest mercat municipal”.

La previsió d’Oncins és “obrir durant la primavera, segurament a finals d’abril, però no és una data definitiva perquè encara no sabem exactament el que podrien durar els treballs per adaptar l’espai”.

La cadena lleidatana agafarà el testimoni de Mercadona, que a finals de l’any passat va tancar l’establiment que tenia al mercat i es va traslladar al nou que ha habilitat a l’avinguda Alacant. La intenció de Plusfresc és que el seu nou supermercat faci de “locomotora” del mercat i atregui clientela per als seus paradistes locals. Un model de negoci que es va implementar en aquest espai el 2011, quan es va construir el nou mercat.

Per la seua part, els paradistes ja van dir en el seu moment que veien amb molt bons ulls que Plusfresc prengués el relleu de Mercadona com a “locomotora” del mercat, perquè “és una empresa de Lleida, ofereix productes de proximitat, encaixa molt bé amb la idea del mercat i ajudarà a atreure nous clients a la zona”. De fet, Plusfresc ja ha col·locat cartells que anuncien que “aviat” obririen una nova botiga.

Pel que fa al supermercat que la cadena lleidatana té actualment al carrer Sant Joan de Mata, a unes desenes de metres del mercat municipal, Oncins va assenyalar que es tancarà per un tema de lògica. “No té sentit tenir dos locals oberts a pocs metres, per la qual cosa quan n’obrim un tancarem l’altre”, va afegir Oncins. El súper de Sant Joan de Mata és un dels més antics que té la cadena i es va inaugurar fa més de vint anys.