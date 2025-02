La nova 'rambla verda' del carrer Riu Ebre de Lleida estarà a punt al juny

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres per convertir part del carrer Riu Ebre de Cappont en una rambla verda avancen segons el previst i tot apunta que estaran acabades al juny. Així ho va assegurar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, en la visita que va fer als treballs, on va afegir que si tot va bé la plantació de quaranta-vuit nous arbres i desenes de plantes i arbustos intentarà fer-se a finals d’hivern. En cas que no es pogués fer en aquestes dates, la plantació es posposaria fins a la tardor.

La reforma inclou el tram de Riu Ebre entre Doctora Castells i la plaça Blas Infante i convertirà 1.400 metres quadrats d’asfalt en un passeig verd amb ombres i mobiliari. En l’encreuament amb Doctora Castells s’habilitarà una gran plaça i tindrà un sistema de recollida d’aigües pluvials per reaprofitar-la. També hi haurà un carril de circulació per sentit i es mantindrà la línia d’aparcaments.