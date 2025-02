Els talls de servei per impagament de l'aigua cauen a la meitat en un any

El nombre de talls en el subministrament d’aigua per impagaments a la factura s’ha reduït a la meitat en un any, passant dels 537 que hi va haver el 2023 als 359 que es van efectuar l’any passat. Així ho constata l’informe que l’empresa concessionària de l’aigua, Aigües de Lleida, va presentar ahir als grups municipals en la comissió de seguiment i control d’aquest servei. La gran majoria dels talls de subministrament que es van fer el 2024 eren de consum domèstic amb 268, un 60% menys respecte als que hi va haver el 2023, quan se’n van fer 431. Els talls de subministrament restants corresponen a activitats industrials, que també es redueixen lleugerament, passant dels 106 de fa dos anys als 91 del 2024. Al seu torn, els casos de frau en el servei han augmentat lleugerament, dels 212 del 2023 als 225 del passat exercici. Paral·lelament, el consum d’aigua de boca va assolir el consum més baix des que es tenen registres amb 122 litres per habitant al dia. Tanmateix, l’aportació d’aigua ha augmentat dels 10,14 milions de metres cúbics el 2023 als 10,45 milions de l’any passat. Un increment que es deu en bona part al fet que el nombre d’habitants de Lleida ciutat ha augmentat en dos mil persones en només un any, passant dels 140.797 persones el 2023 als 142.990 de l’exercici passat. Així mateix, el nombre d’abonats s’ha incrementat en 312 i actualment n’hi ha 44.637. Una altra de les dades destacades que es van informar a la comissió de seguiment d’ahir va ser el fulgurant augment dels comptadors amb telelectura a la ciutat. El 2023 hi havia instal·lats 9.472, el 21% del total, i l’any passat aquesta xifra va ascendir fins els 29.478, que són el 66% de tots els que hi ha a Lleida. Pel que fa a les obres de millora de la xarxa, l’any passat es van renovar un total de 700 metres. Des de l’any 1997 s’han renovat 66,16 quilòmetres de canonades, la qual cosa ha permès que el nivell d’optimització de la xarxa d’aigües sigui del 84%.