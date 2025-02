El fred ajuda l'Eix i la Zona Alta a acabar les rebaixes amb bona nota

Demà farà un mes de l’inici de les rebaixes d’hivern i tant els comerciants de l’Eix com els de la Zona Alta es van mostrar satisfets amb el nivell de compres, que van començar molt bé, després es van estancar i aquests últims dies han remuntat en part gràcies a les baixes temperatures a la ciutat. “Les dos primeres setmanes de rebaixes van anar molt bé, però després cada any hi ha un descens de l’activitat que enguany ha estat més brusc del que és habitual, encara que el fred ha ajudat a mantenir les vendes aquesta setmana”, va dir la presidenta dels comerciants de l’Eix, Montse Eritja, que va recordar que aquestes rebaixes arriben després de la millor campanya de Nadal dels últims anys. “En general posem un notable a les rebaixes pel bon inici i el fred”, va afegir Eritja. Per la seua part, una portaveu de l’associació de comerciants de la Zona Alta va apuntar que “les rebaixes sempre comencen molt bé i després el suflé baixa, però el fred dels últims dies ha ajudat que hi hagués més compres d’abrics, bufandes i peces d’hivern, en certa manera som com els pagesos, si el temps acompanya, les coses van bé”. Consideren que el nivell de vendes ha estat “similar al del 2019, abans de la pandèmia, que no va ser un any per tirar coets ni tampoc dramàtic, les vendes van anar bé i aquest any també i especialment ha estat gràcies a les baixes temperatures d’aquestes últimes setmanes”. El final oficial de les rebaixes d’hivern a la Zona Alta serà la setmana vinent amb el Mercat de les Rebaixes el divendres 14 i el dissabte 15, que tindran una temàtica especial per Sant Valentí. “Els mercats de rebaixes com a tals s’estan quedant obsolets perquè ja no serveixen per treure’s estoc de sobre, sinó per fer promocions, per la qual cosa aquest any farem un canvi de paradigma i serà un especial Sant Valentí”, va dir la portaveu de l’entitat, que va afegir que divendres 14 hi haurà parades a Ricard Viñes i a l’exterior de les botigues i el dissabte 15 n’hi haurà només davant dels locals. L’Eix celebrarà el Mercat de les Rebaixes el 20 de febrer, una setmana abans del que es preveia, per no coincidir amb Carnestoltes.