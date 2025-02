L'Escola del Treball, referent de l'Estat en energies renovables

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’institut Escola del Treball va inaugurar ahir davant d’autoritats polítiques i la comunitat acadèmica les seues noves instal·lacions i els projectes d’innovació que ha posat en marxa gràcies a la inversió rebuda al ser designat per l’Estat com a centre d’excel·lència en energies renovables. L’import finançat pel ministeri d’Educació i Formació Professional és de 975.000 euros i en una primera fase el centre ha renovat espais per “apuntalar” la seua metodologia pedagògica basada en projectes i ha habilitat una aula maker amb equips perquè els alumnes puguin produir prototips de productes i una altra aula de realitat virtual immersiva, com va avançar aquest diari. A més, ha instal·lat plaques solars per produir energia i piles per emmagatzemar-la, i un sistema de gestió que permet monitorar el consum energètic de cada espai. Aquest any, amb la part dels recursos que falten per arribar, preveuen ampliar la instal·lació energètica. Per tot això, l’Escola del Treball es consolida com un centre de referència en innovació i sostenibilitat.

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va afirmar que la designació com a centre d’excel·lència “era un deute històric amb el talent, la dedicació i l’ofici del professorat que, al llarg dels anys, han compartit la seua saviesa a les aules amb els futurs professionals dels oficis que han ensenyat” i va afegir que “l’excel·lència en els estudis de Formació Professional està alineada amb les oportunitats de creixement de Lleida”. El subdelegat del Govern, José Crespín, va destacar el projecte “en el qual els docents i un bon nombre d’empreses del sector de les renovables de Lleida treballen per formar els professionals del futur d’un sector estratègic com és el de les renovables”.